Don Alberto es un Rey Mago sin tÃºnica

Don Alberto es un Rey Mago sin túnica

Los pequeños no lo conocen pero cada año juegan con los avioncitos, carritos y caballos de madera que talla, una actividad que se ha vuelto en su terapia

Fernanda González

MAZATLÁN._ Convertir pedazos de madera en juguetes coloridos ha sido una terapia para Don Alberto Laveaga durante casi una década, pero más que un entretenimiento es una satisfacción.

Don Alberto es un Rey Mago sin túnica, anónimo. Los pequeños no lo conocen pero cada año juegan con sus avioncitos, carritos y caballos mecedores de madera.

Para él es una satisfacción poder hacer sonreír a los chamacos, como los llama.

"Qué bueno que podamos ayudar a los chamacos que están necesitados de cierto amor, porque esos juguetitos los hago con mucho cuidado y con mucho amor", comenta con la voz quebrada.

Sus juguetes llegan a manos de niños de escasos recursos de diferentes colonias, gracias a la campaña Se Busca un Rey Mago, que organiza Noroeste, en conjunto a sus lectores.

Se ha dedicado a ensamblar juguetes de madera desde hace casi una década, pero su condición física cada vez se lo impide más

"Creo que tengo como 9 años haciendo juguetitos de madera, esto me ha servido de terapia porque estoy operado del corazón, y de otras operaciones que me han hecho, entonces me ha servido, pero yo creo que ya este será mi último año porque ya me canso rápido y me tiemblan las manos", compartió.

Durante casi una década, ha invertido a hacer juguetes de madera un promedio de tres horas diarias.

Entre su repertorio de juguetes se encuentran alacenas, carriolas, comedores, cómodas, roperos, carritos, aviones, ambulancias, gruas, tanques, helicópteros, caballos, grillos y elefantes.

El 6 de enero se entregan los juguetes.

Este domingo, una caravana de Noroeste saldrá a hacer entrega de los juguetes que donaron los lectores para la campaña Se Busca un Rey Mago.

Ese día serán beneficiados más de 20 niños que participaron en las historias y decenas de pequeños más que no lo hicieron.

Cada niño y niña recibirá el juguete que pidió, desde bicicletas, balones, barbies, carritos, y hasta una silla de ruedas.