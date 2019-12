SE BUSCA UN REY MAGO

Don Alberto se convierte en un Rey Mago

Como cada año, don Alberto Laveaga elabora juguetes de madera para la campaña de Se Busca un Rey Mago

Juan Escutia

Trenes, camiones, roperos, caballitos y una gran variedad de juguetes de madera son los que, por un año más, don Alberto Laveaga Loaiza hizo con sus propias manos para hacerlos llegar a los niños que participan en la campaña de Se Busca un Rey Mago que organiza esta casa editorial.

Fue antes del mediodía de este sábado que don Alberto, acompañado de dos de sus familiares, arribó a Noroeste con varias cajas de cartón, en las que dijo llevaba una cantidad considerable de juguetes de madera para donarlos, como lo ha hecho en el menos 10 años, para la campaña de Noroeste y así llegar alegrías a los menores de escasos recursos.

Con un poco de nostalgia, don Alberto, quien tiene 86 años de edad, dijo que tal vez este sea el último año que colabore para esta noble causa,

“Tal vez esta sea la última vez que traiga juguetes para la campaña, ya mis hijos no me dejan que trabaje mucho con las máquinas pues tienen miedo que me pase un accidente, y a esta edad pues ya es más difícil para mí trabar, pero todo lo hacemos con gusto”, dijo.

Entre los juguetes que don Alberto elabora de madera hay caballitos, roperos, juegos de sala y recámaras, así como carritos, camiones de carga entre otros, mismos que serán repartidos entre los niños que participan en la campaña de Se Busca un Busca un Rey Mago.

Así como don Alberto, tú puedes convertirte en un rey mago y donar un juguete para los niños de las colonias populares del puerto que participan en esta campaña, los juguetes se recibirán en el edificio de Noroeste hasta el 5 de enero, ya que el día 6 los tres Reyes Magos recorrerán las colonias para entregar los juguetes donados por los lectores.

PUEDES SER UN REY MAGO

Noroeste se encuentra en busca de Un Rey Mago. Si usted desea solidarizarse con estos menores, puede traer su donación a las oficinas del periódico, ubicadas en Avenida Benemérito de las Américas #708, Fraccionamiento Campo Bello, o comunicarse al teléfono 915-5200.