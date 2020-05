Don Alfredo espera por comida y un techo sÃ³lido en CuliacÃ¡n

Don Alfredo espera por comida y un techo sólido en Culiacán

A sus 90 años, Alfredo Bojórquez acude a la iglesia del Carmen por su ración de comida, y solicita a la ciudadanía que le ayuden a construir un cuarto de concreto; él vive en la colonia Rosales

Leopoldo Medina

Son las 12:30 horas, los rayos del sol y el calor se vuelven intolerables, por lo que cualquier sombra es buena mientras llega la hora de comer.

Don Alfredo Bojórquez Castro, a sus 90 años, sentado y haciendo fila, espera que den las 13:00 horas para recibir su ración de comida en el Templo de Nuestra Señora del Carmen.

Ahí, sentado sobre un costal protegiéndose del sol con una gorra, don Alfredo se coloca sus lentes, se apoya en su bastón, y empieza a platicar que está ahí desde la mañana, apartando su lugar porque sabe que son muchos los que llegan a comer.

“Estoy muy agradecido por la ayuda que nos han dado, porque la necesidad es muy grande ahorita oiga, y las personas de la tercera edad como yo, pues ya no tenemos trabajo, y vengo aquí por un poco de ayuda, y la comida está muy bien preparada”, destacó don Alfredo.

Después de secarse el sudor, acomodar su gorra, y limpiar sus lentes, comparte que por mucho tiempo él fue carpintero, hasta que ya no pudo trabajar, y hoy a sus 90 años, sólo se dedica a cuidarse a sí mismo, ya que no tiene familia en Culiacán.

Tras media de hora de espera, don Alfredo levanta su silla, y avanza hacia la mesa principal colocada afuera de la iglesia para tomar su comida del día, y dirigirse a un costado de la misma, donde de su gastada mochila, saca una bolsa, guarda su comida, y se dirige rumbo al Parque Revolución, donde se queda hasta que baje por completo el sol, para dirigirse a su casa.

“Vivo en un cuartito, ahí de arrimado en un casa, y ahí me quedo en el parque hasta en la tarde-noche, ya para irme a dormir, porque en el día es muy caliente, y mejor prefiero pasar el día fuera, yo vengo de ahí de la colonia Rosales, cerquita de aquí de la iglesia, y me vengo caminando solo desde allá todos los días”, platicó.

Su paso es lento, pero seguro, apoyándose en su bastón, don Alfredo carga su mochila y recorre las calles hasta llegar a una de las bancas ubicadas en el Parque Revolución, pues a sus 90 años, asegura, sus reflejos siguen siendo buenos; ahí a un costado del camellón cercano a Cruz Roja, donde comúnmente pasa las tardes, saca la comida de su bolsa y se dispone a comer.

Entre taco y taco, don Alfredo cuenta que gran parte de su familia ya murió, unos en Guamúchil, y otros en Angostura, al verlo y escucharlo hablar sobre su familia, su semblante se torna triste, mirando al suelo.

Recuerda que tuvo hijos, pero que viven en Sonora, a quienes desde hace muchos años no ve.

Llegada la hora, Noroeste se dirige hacia el lugar donde vive don Alfredo en la calle Colima #715, en la colonia Rosales, hogar de la señora Gabriela del Carmen Quevedo, quien desde hace más de 30 años conoce a don Alfredo.

“Este terreno lo compramos hace más de 30 años, pero don Alfredo ya estaba aquí, él era amigo de mi esposo, aquí lo conocí yo, y desde entonces ya no se fue, vive aquí con nosotros, porque su familia nunca ha venido a buscarlo, ni le han ayudado con nada”, expresa Quevedo.

La propietaria de la vivienda platica que en su casa había un horno donde hacían pan, y era don Alfredo quien ayudaba a venderlo, y ahí dormía en el suelo, ya que ellos nunca lo corrieron del lugar.

Tanto ella como su hija se dedican al comercio ambulante vendiendo monetería y bisutería, y como pudieron le construyeron a don Alfredo un pequeño cuarto a un costado de la casa, dice que a él no le gusta entrar porque ahí habitan tres mujeres, situación que él cuidaba mucho.

El cuarto está hecho de madera y lámina, en un espacio de 3x3, sin ventanas, y con una puerta sin chapa, la cual cuenta con más seguridad que una cadena y un candado, que permite mantener sus cosas seguras cuando él está fuera.

Ahí guarda su maleta donde tiene su ropa, herramientas de carpintería, y otras cositas que él va juntando, o que la misma gente le regala. A veces desayuna con ellas, o se prepara algo en su cuarto, usando una pequeña parrilla que utiliza para cocinar.

“Jamás hemos tenido el deseo de correrlo, porque a dónde se va a ir, dice que no tiene a nadie, y como podemos le echamos la mano, él es bueno, muchos me han dicho que lo corra, pero no puedo hacer eso, él está solito, en todo este tiempo nadie ha venido a verlo”.

Quevedo expresa que una manera de poder ayudar a don Alfredo, es construyéndole un cuarto, pero de materiales más sólidos, un poco más grande, agregándole un baño con todos los servicios, él cuenta con el apoyo del programa 70 y más, pero es muy poquito.

“Él me ha dicho que le gustaría hacer un cuarto de material, porque es muy caliente, y yo quisiera hacerlo, pero no puedo, no tengo trabajo, y si alguien desea apoyarnos con eso, se lo agradeceríamos mucho, porque nosotras no tenemos la manera de poder hacerlo, viene una temporada muy fuerte de calor, imagínese como va a estar el cuarto con lo caliente que es la lámina ”.

Agrega que otra de las necesidades de él, es de ropa interior, porque de lo demás sí tiene, él es talla chica, pero lo que más le ayudaría es a tener su cuarto hecho de concreto, y con todos los servicios, que sea un espacio más digno para él.

¿Le gustaría ayudar a don Alfredo?

Si desea apoyarlo en su deseo de construir un espacio más digno para él, enviando material para la construcción, o ropa interior, o un abanico, la dirección es callejón Colima 715, en la colonia Rosales, o traerlo a las oficinas de Periódico Noroeste, en Ángel Flores 282 Oriente, por el Paseo del Ángel, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.