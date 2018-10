Don Chuy anhela reconstruir su casa, tras Willa

Su trabajo es hacer artesanías con material reciclado, como las llantas, es poco el dinero que gana, no alcanza para un cuarto de material, pero sí para sobrevivir

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Don Jesús Valencia barre las ramas a las afueras de su casa, mientras piensa en la reconstrucción.

Aunque el Huracán Willa fue desastrozo, asegura que fue más benévolo con su casa que el Huracán Rosa, de 1994.

"Rosa me levantó todo el techo, ahora sí se me cayeron partes del techo, pero no todo, eso sí, todo se mojó", expresa.

Las paredes de ladrillo cayeron, esperaba eso, por eso una noche antes se fue a la casa vecina, con su hermana, a esperar que todo pasara.

"Me siento tristón, pero debo levantarme, ojala pudiera hacer una casa bien, pero no alcanza", refiere.

Mientras su ropa se seca, requiere pantalón talla 34, camisa mediana y huaraches o zapatos talla 9, después láminas que le permitan reparar su techo.