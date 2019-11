Don Gaspar encuentra en la venta de chicharrones la salud e independencia

Desde hace 40 años, Gaspar Rodríguez se ha dedicado a la venta de chicharrón en los municipios de Mazatlán, Rosario y Escuinapa

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con su morral, una botella de salsa y su bolsa con chicharrones de puerco, Gaspar Rodríguez Varela con alegría busca el sustento en los municipios del sur sin evidenciar sus 82 años.

Para Gaspar el trabajo además de representar el medio para cubrir sus gastos, es también la forma de mantenerse saludable.

“A mí siempre me ha gustado trabajar y no depender de nadie. Aparte que me sirve para estar saludable. Esto me da ánimos de vivir y se conserva uno bien porque anda uno caminando”, expresó.

Gracias a este oficio, expuso que no padece ninguna enfermedad crónica de ningún tipo hasta el momento.

Comentó que desde hace 40 años vende los chicharrones, pero anteriormente desde los 20 años se había venido desempeñando como cocinero.

Originario de Monterrey, radica en la ciudad de Mazatlán, pero ofrece su producto tanto en las cabeceras así como en comunidades de los municipios de Escuinapa y Rosario.

Valores como el trabajo honrado sostiene que los aprendió de sus padres Demetrio Rodríguez Almaguer y Amparo Varela.

Con evidente dolor confesó que tras la muerte de su esposa Simona Martínez, su compañera durante 60 años, desde hace dos años ve en el oficio el medio para no sufrir su ausencia.

Sobre cada día de trabajo, precisó que se levanta a las 5:00 horas para ir a surtirse de chicharrón, y después del desayuno sale de su casa para iniciar la venta y no regresa hasta terminar.

Manifiesta que si ve muy floja la venta en la ciudad se mueve a las comunidades, dependencias o escuelas para completar la venta.

En su bolsa de plástico dijo que trae 60 piezas, no obstante si es día de fiesta o evento trae hasta las cien piezas de chicharrón que ofrece en 15 pesos.

Concluyó que el único inconveniente es que le regatean mucho la venta, lo que le afecta para poder vender, ya que tiene que pagar pasaje.