Don GermÃ¡n LizÃ¡rraga agradece a quienes lo ayudaron cuando se accidentÃ³

Don Germán Lizárraga agradece a quienes lo ayudaron cuando se accidentó

A través de un video, el músico sinaloense expresa su gratitud a las personas que estuvieron en el momento que lo necesitó

Dantiela Mendoza

MAZATLÁN._ A dos semanas de que don Germán Lizárraga se accidentó en una carretera del estado de Hidalgo, el músico sinaloense agradeció públicamente, a través de un video el apoyo que la gente mostró hacia él, tanto en carretera como en el Hospital General de Tula, donde fue intervenido quirúrgicamente para corregir la esguince de fémur que sufrió.

“Quiero mandar un agradecimiento para todos aquellos que en el momento preciso, cuando tuve el accidente, me auxiliaron, para mí es algo muy motivante que me atendieran de maravilla”, expresó el director y fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa, a través del audiovisual, emitido por su oficina de relaciones públicas.

Como se informó en su momento, el 8 de agosto, el hijo de don Cruz Lizárraga se cayó en un canal pluvial de la autopista Tula-Pachuca, ya que había estado varado por varias horas en su autobús, en la carretera, debido a una manifestación de campesinos a la altura del kilómetro 69 de esta vía y decidió bajar del transporte, entonces ocurrió el incidente.

La caída provocó al fundador de la Escuela de la Tambora Sinaloense una fisura de fémur y que este mismo hueso se zafara de su lugar, por lo que de inmediato fue auxiliado por un cuerpo de rescate y lo trasladaron al Hospital General de Tula, Hidalgo, donde recibió el tratamiento que su situación requería.

Después de que lo operaron de una forma exitosa, fue llevado en una ambulancia al aeropuerto de la Ciudad de México, para de ahí trasladarlo a Mazatlán, donde convalece para su recuperación.

“Creo que no tengo palabras precisas para poder agradecer a tanta gente que me ha estado llamando, que me ha mandado mensajes, que ha venido a la casa donde vivo, en el puerto más bello del mundo, que es mi Mazatlán”, expresó el músico.

Con un buen semblante y ánimo, don Germán manifestó que se siente muy bien y que, a pesar de que a penas han pasado 15 días del accidente, ya se puede parar y caminar con algo de ayuda, inclusive, lo han estado sacando de su habitación y ha estado jugando dominó, que es uno de sus gustos.

“Estimados amigos, familiares y a todos en general, que este video sirva para que sepan que Germán Lizárraga es un hombre agradecido (...), la palabra gracias es muy chiquita, pero la voy a decir desde aquí adentro de mi corazón: muchas gracias a todos”, concluye en su mensaje.