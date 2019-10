Don GermÃ¡n LizÃ¡rraga se recupera mientras trabaja

MÚSICA

Don Germán Lizárraga se recupera mientras trabaja

El líder de Banda Estrellas de Sinaloa no deja de concretar proyectos tras la caída que sufrió mientras viajaba a una presentación

El 8 de agosto don Germán Lizárraga sufrió una caída en la carretera Tula-Pachuca mientras intentaba brincar un canal pluvial, lo que le provocó una fractura de fémur, lleva dos meses en recuperación pero no deja de trabajar y estar al pendiente de la agenda Banda Estrellas de Sinaloa, también espera la temporada de beisbol que se avecina.

El músico está un tanto preocupado porque no puede estar integrado al cien por ciento en las actividades de la banda que dirige. Y dice que se desespera por no poder hacer todas las actividades a las que está acostumbrado.

“Me siento tranquilo, me siento bien, pero bueno un poquito preocupado por que no puedo estar haciendo lo que he hecho toda la vida, ya que desde muy chamaco he estado en la música, y no estar en los escenario es algo preocupante para mi, pero afortunadamente ya voy a cumplir dos meses de recuperación, esperemos haber qué dice el traumatólogo”, dijo don Germán Lizárraga.

Por otro lado, agregó que no ha parado en sus actividades, que realiza con ayuda de su sobrina Kenia Lizárraga, y no ha dejado de ir a la oficina, incluso está aprovechando el tiempo que tiene libre para hacer composiciones, hasta el momento lleva dos canciones instrumentales.

“El médico me ha dicho que tengo que distraerme porque estar sólo sentado o acostado me iba a llegar la depresión, que dices ‘ya me llevó la tostada”, ya no voy a poder hacer nada, sin embargo con todo lo que he estado haciendo con estas venidas a la oficina son cosas que me animan, me ponen en una situación de gusto”, dijo.

Aunque el compositor aún no puede estar de pie mucho tiempo por los clavos que le pusieron durante la cirugía, espera que para diciembre ya esté rehabilitado totalmente, su proceso de recuperación ha sido un poco lento debido a su edad, ya que está por cumplir los 81 años de edad.

Venado de Corazón

Don Germán se hace presente en cada juego que tiene el Club Venados de Mazatlán, desde la inauguración hasta los partidos finales, y aunque la serie empezará el próximo viernes 11 de octubre el músico aún no sabe si podrá ir al Teodoro Mariscal a disfrutar del “Rey de los deportes”.

“Ya va a empezar la temporada de beisbol y para mi no estar en el estadio es muy triste, pero vamos a esperar, ya me dijeron que si iba me van a poner un lugar especial en el estadio, y pues eso me da la esperanza de que el traumatólogo me de permiso de ir”, añadió el Venado de Corazón.