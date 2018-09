Don Luis pasa la vida sin poder moverse junto a un casino abandonado

El hombre perdió la movilidad de la cintura para abajo y le urge ayuda para su aseo personal, alimentación y atención médica

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Con su humanidad tirada en pleno suelo, don Luis Moreno ve pasar la vida.

No puede moverse, pues perdió toda movilidad de la cintura para abajo, desde hace meses.

Por ello, ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que se bañó. Los orines y el excremento invaden su cuerpo.

Y ese pequeño espacio al que llama su hogar, justo en la puerta principal del que era el Casino Midas, por la Avenida Ejército Mexicano, cerca de la Central de Autobuses, escucha el frenar de los “caballos de acero” las 24 horas del día.

Aunque dice que nada le molesta, tampoco ama estar como está.

Con su voz baja y pausada, don Luis dice que le gustaría estar bien y poder trabajar.

“Ahora estoy aquí, tirado, como porque Dios me manda gente a que me alimente y me dé de beber.

“Uffs hace tanto que no sé lo que es recibir un baño, uno apesta mucho, pero qué hago”, explicó.

Solo las almas caritativas que se acercan a darle “el taco” por unos minutos le “echan la vuelta”.

También acuden paramédicos de la Cruz Roja ante los reportes de posible deceso que hace la sociedad.

“Llegan a ver si tengo signos vitales y cuando hace mucho calor me hidratan con un suero”, comentó.

Y así es la vida de don Luis, quien meses atrás estuvo cerca de la Central de Autobuses de Mazatlán, pero como daba “mal aspecto” a los turistas, un día en la noche fue trasladado a la puerta del casino abandonado por unos agentes de seguridad.

Desde entonces ve pasar la vida ahí, ante la indiferencia de unos, y la caridad de otros.

Este hombre requiere un espacio donde vivir con mayor higiene, así como con un espacio donde pueda comer humilde, pero dignamente.