GUASAVE

Don Roberto, el vendedor de cachitos que da suerte

Durante más de 36 años vendiendo cachitos en su expendio de la Lotería Nacional en Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Él no lo asume así, pero las estadísticas dicen lo contrario. Don Roberto Hernández fácilmente puede ser catalogado como el vendedor que da suerte y de eso pueden dar fe muchos guasavenses.

Con más de 36 años vendiendo cachitos en el expendio de la Lotería Nacional que se ubica por la calle Gabriel Leyva, casi esquina con Juan Carrasco, en el Centro de la ciudad, a don Roberto ya van varias ocasiones en que le toca vender el premio gordo, la última vez fue apenas este miércoles, en el sorteo del Día de la Virgen.

Y es que una serie con el número 31431, con valor de 12.5 millones de pesos, salió premiada con el número mayor y se vendió completa entre diferentes personas en el expendio que atiende el adulto mayor.

"Fueron como unas siete personas las que compraron la serie, de uno, dos, tres cachitos, no todos compran lo mismo, se fue toda la serie", expresó.

Don Roberto Hernández dijo que ya perdió la cuenta de las veces que le ha tocado vender el número con el premio mayor, pero tan solo en los últimos tres años suman cinco ocasiones que "el gordo" ha salido de su expendio.

"En los últimos tres años, cinco veces, es la suerte, como puedes estarlo vendiendo en cada sorteo, puedes durar 10 años sin venderlo, dice la gente que soy un vendedor que da suerte, pues lo diremos", expresó.

"He vendido premios de 12 millones, de 6 millones, de 5 millones, de 7 millones, este es el más grande, pero me falta vender el mejor, el de Navidad es de 50 millones; me ha tocado vender el premio mayor de todos los sorteos, pero me falta el magno, el magno se hace en mayo, septiembre y diciembre".

Indicó que aunque el premio mayor no le toca a él, es feliz sabiendo que personas que conoce y que en muchas ocasiones son clientes habituales salgan premiados por la Lotería Nacional. Algunos, no todos, le dan alguna gratificación por ser quien les vendió el número premiado.

"Algunos, no todos, solo algunos, por ejemplo, ahorita (de los ganadores del miércoles) no ha venido nadie", indicó.

Don Roberto no quiso revelar hasta cuánto dinero le han dado sus clientes que le han pegado al "gordo", para no herir susceptibilidades.

Dijo que seguirá vendiendo suerte hasta que Dios se lo permita, haciendo felices a los ganadores que ya lo ven como un talismán y que se acercan a comprarle cachitos de la Lotería.