DoÃ±a Chayito LomelÃ­ es trasladada al Asilo de Ancianos de Rosario

Doña Chayito Lomelí es trasladada al Asilo de Ancianos de Rosario

Tras valorar su caso, el DIF local determinó apoyar a la señora que estaba en estado de abandono

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Ante el estado de abandono en que se encontrara María del Rosario Lomelí, de 93 años, fue ingresada al asilo de ancianos luego de que el DIF local valorara su caso.

Esto luego de que una vecina expusiera la situación en que se encontraba doña Rosario, sin la atención de familiares.

Se detalló que los días de la señora Rosario estaban cubiertos de polvo, suciedad, el descuido personal y una precaria alimentación cuando su vecina no le podía tender la mano.

“Yo trato a Chayito como a un familiar cercano, aunque no tenemos parentesco, pero se me parte el corazón que cuando debo viajar la dejo sola y cuando regreso la encuentro en un cuadro que me causa mucho dolor. Ya no soporto el verla en estas condiciones”, expuso la vecina que ha cuidado de ella durante los últimos años de vida.

María Luisa Benítez de Pineda, presidenta del DIF municipal de Rosario, afirmó que personalmente visitó a la vecina de la tercera edad y pudo percatarse del descuido que la rodeaba, así como la precaria situación en que se encontraba.

La llegada de Chayito Lomelí, como es mejor conocida, al asilo refirieron representa una oportunidad para que pueda tener una mejor calidad de vida que procura la responsable del asilo Graciela Ontiveros Sanabia.

“Sepa que aquí, Chayito tendrá una camita limpia, aseo todos los días, asistencia médica oportuna, excelente alimentación, grata compañía y el respaldo de la autoridad municipal”, expresó la Primera Dama.