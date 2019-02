Doña Consuelo Loera, madre de El Chapo, pidió a AMLO en Badiraguato que apoye a su hijo

En la conferencia de esta mañana, el Ptresidente informa que ayudarán a hermanas del capo a obtener visas humanitarias para que lo visiten en NY

Carlos Álvarez

22/02/2019 | 09:31 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que en su visita de la semana pasada a Badiraguato, Sinaloa, recibió una carta de parte de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", quien recientemente fue declarado culpable por un jurado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, de 10 cargos relacionados con el narcotráfico, por lo que podría purgar una condena perpetua en Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo que la mamá de Guzmán Loera, de 90 años, le solicitó apoyo judicial para su hijo.

Además, informó que se pidieron visas humanitarias para que Armida y Bernarda, hermanas de "El Chapo", puedan viajar a Estados Unidos, para lo que ya dio instrucciones "de que se procediera".

"En efecto fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzman Loera, y cómo toda madre me pidió apoyo para su hijo en lo jurídico, y me hicieron un planteamiento, y, también en la parte humanitaria. En lo segundo que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas humanitarias para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos, di instrucciones de que se procediera", señaló el presidente López Obrador en su conferencia matutina.

El Mandatario nacional que en lo jurídico corresponde en una prima instancia a la Secretaria de Gobernación (Segob), a la Fiscalía General de la República (FGR) y Poder Judicial, por lo que adelantó que se habrá de entregar el escrito correspondiente.

Contrario a algunas versiones difundidas en la prensa internacional, la madre del Chapo no pidió ser incluida en el apoyo para trasladarse a EE.UU. Guzmán Loera se encuentra preso en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, desde el 19 de enero del 2017, cuando fue extraditado.