Doña Inés teje los recuerdos de su nieto Brian Jared, quien perdió la vida al ser atropellado

El menor, que era atleta paralímpico, fue sepultado este sábado

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ En casa del atleta paralímpico Brian Jared, su abuelita Inés se encarga de “tejer” los recuerdos de su compañero de vida, el que pronto sería “grande”, pues en agosto cumpliría la mayor de edad.

Brian no solo era un atleta que conquistaba medallas, también era el compañero de Doña Inés, su brazo derecho, su compañero de viajes, un entusiasta cantante de rap y un creyente fiel del amor de Dios.

“El seis de agosto cumpliría 18 años, decía que ya sería viejo, porque le estaban saliendo ‘patillas’, Brian se va y se va mi compañero de viajes, mi maletero, un tesoro que Dios me dio”, explica doña Inés de 72 años.

A los 3 años, Brian llegó a casa de los Medina Búlgara, iba de manera temporal pero se quedó hasta su partida, fue criado por doña Inés Búlgara Viera, era el nieto que llegó aumentar la vitalidad, la energía en su vida, indica.

Es el pedazo que hoy le hará falta a su vida, pues no habrá quien la acompañe a acomodar las cosas al tianguis donde vendía artículos de segunda, ni tampoco quién platique con ella largas horas o para quién busque una camisa, tenis o pantalón.

Brian murió enamorado de la vida, fue desprendido siempre de todo lo material, aún de aquello que le causaba orgullo, como las medallas conquistadas en la paralimpiada de 2019.

“Él si veía que a alguien le faltaba una camisa la regalaba, a veces cosas que recién le había comprado, me decía ‘abuela le di unas camisas a una señora, porque a sus hijos les hace falta y no tienen’, así era, una de las medallas que ganó, según yo la tengo guardada, tal vez la regaló, así era”, recuerda y sonríe doña Inés.

Era tan amoroso que no cuestionaba nada, ni renegaba ante nada, siempre decía que tenía 3 mamás, veía amor en abundancia, explica su abuelita, amaba a su mamá biológica, a una tía le decía mamá y a su mamá Inés con quien salía de vacaciones a Mexicali, Nayarit o donde se pudiera, pues se autodenominaba el maletero oficial.

Brian nunca trabajó, a excepción de las últimas dos semanas, explica, entró a laborar en algo simple en un empaque de mango cerca de casa, porque ahí trabajaba su novia, fue más por estar con ella, que por tener ese deseo de laborar.

El dinero que ganaban entre Brian y su novia les servía para comprarse Sabritas o cualquier otro producto, para poner una mesa en el patio de casa y disfrutarlos, solos.

No estaba trabajando cuando le ocurrió el accidente por la carretera federal, fue un infortunio, indica, ese mediodía había estado platicando como siempre, cada uno en cada cama de su recámara.

Hablaban de porqué ya no cantaba o porqué ya no escribía canciones, era algo que había dejado pospuesto, desde que empezó a tener novia, entonces le dijo que pronto volvería escribir, expresa la señora.

A las 2 de la tarde se fue a ver a su novia, quien vivía por la carretera federal, casi yendo a la Capilla del Gallo, había que transitar en bicicleta más de 2 kilómetros desde la salida sur hasta el domicilio.

Brian decidió ir por los refrescos, lo más cercano era una tienda de conveniencia, había que transitar por la carretera federal, se hizo acompañar de un sobrino de su novia, al parecer iban de regreso cuando un carro los embistió.

Doña Inés solo atina a decir que no era el momento del menor de 8 años para partir y tal vez el de su hijo sí, era el tiempo de encontrarse con Dios, a quien tanto veneraba al ser parte del grupo religioso “Aventureros de Cristo” de la Parroquia San Juan Pablo II.

No hay un responsable sobre el hecho, pero si lo hubiera, encontrarlo no es algo que la consuele, porque Brian ya no está y no volverá, a ella solo le queda el consuelo de esos casi 18 años que lo tuvo, de las historias que compartieron, de las risas y las pláticas por horas, de haber sido aliados, de compartir orgullosos cada escalón que pisaron por ser cada día mejores.

Brian fue sepultado en el panteón Benito Juárez durante la mañana de este sábado, en casa se ha montado un altar con las flores que le hicieron llegar, mientras una fotografía de Brian el rapero, el compositor, el atleta, el religioso, el amoroso nieto e hijo fue colocada en el lugar.