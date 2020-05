DoÃ±a 'Zefe', la partera que a sus 90 aÃ±os aÃºn trae niÃ±os al mundo

Doña 'Zefe', la partera que a sus 90 años aún trae niños al mundo

No recuerda cuántos niños ha traído al mundo, ha dejado de hacer cuentas, pero se enorgullece de ayudar a las mujeres a dar a luz

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Cuando pensó que ya no tendría la oportunidad de volver a presenciar el inicio de una vida, la partera Zeferina María Deras, con 90 años, hace 15 días volvió a experimentar la emoción de traer un bebé al mundo.

“Hace 15 días una muchacha de Tecualilla me pidió que la ayudara, era de madrugada, en el Hospital no podía estar y le decían que le faltaba mucho, su mamá me dijo que ella me ayudaba y, en un ratito, ya teníamos a la niña”, comparte.

'Zefe' no recuerda cuántos niños ha traído al mundo, ha dejado de hacer cuentas, lo que sí le enorgullece es que nunca tuvo que recurrir a un bisturí para hacer que éstos nacieran.

“Solo sé que hace años, las noches se hacían días, porque a veces me tocaba atender a tres o cuatro mujeres, eran cuatro niños que nacían en una noche”, expresa.

Inició labores como partera como ayudante de una señora, a quien decían ‘Doña Tecla’, quien vivía cerca de su casa, era un trabajo empírico.

Por gusto, por ver el milagro de la vida, decidió apoyar a la señora.

Aún no tenía 30 años, pero quería aprender y así llegó la oportunidad de hacer ese trabajo por ella misma, pero también de estudiar.

Eran momentos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno los exhortaba a estudiar, les brindaba esa oportunidad de certificarlas y decidió que era lo mejor para ella, prepararse, señala.

“Mi esposo no me quería dejar ir, decía que no, pero una nuera me apoyó y lo convenció, así me fui, él y mi nuera se hacían cargo de mis hijos, mientras yo estudiaba, mi esposo iba y me echaba al camión para irme a Mazatlán y regresaba el sábado”, recuerda.

Fueron dos años de estar tomando clases en el IMSS viejo, dice, donde les explicaban cómo poder detectar cuando un embarazo no venía bien, cuándo era necesario llevar a una institución de salud a la mujer.

“Cuando un niño viene de pie o sentado, es un parto para nosotros, se puede nacer bien, sin cesárea, nunca tuve necesidad ni de cortar la vagina para que naciera bien el niño”, señala.

Solo cuando se tiene un problema de placenta previa, se requiere la atención médica, manifiesta, pues es un parto de riesgo tanto para la mujer como para el niño.

Y aun así, en una ocasión tuvo que atender un caso, a la mujer ya le había dicho que tenía que ir al Hospital, pero al estar en labor de parto, se negó a ir al nosocomio, por lo que su familia le pidió que la atendiera, y afortunadamente todo salió bien.

Como partera tenía el apoyo de los médicos Francisco Romo Aranda y Francisco Romo Salazar.

Y cuando era necesario, se les llamaba o le apoyaban para llenar los certificados de nacimiento, así como de una enfermera del Centro de Salud, quien se encargaba de seguirla instruyendo.

La casa que habita es testigo de decenas de nacimientos, solo uno de los niños que atendió durante sus más de 50 años de partera, no vivió.

El resto, comenta, puede decir que son historias bendecidas por Dios.

Es testigo también de cómo han cambiado las cosas.

Antes, una mujer que paria no debía bañarse hasta el tercer día, después era un baño el mismo día para poder ir a casa.

Doña 'Zefe' manifiesta que, para recibir a los niños, siempre usaba guantes y traje especial, se preparaba el cuarto para recibir el milagro de la vida, como llama a cada nacimiento.

“Siempre tenía mis manos listas para recibir a cada niño y luego, luego les limpiaba su carita, para verlos, para mí todos son bonitos, nacían bonitos, nada de hinchados, bonitos”, recuerda y sonríe.

Hay partos más difíciles que otros, reconoce.

Entre más edad tenga la mujer, los huesos son más ‘duros’, la cadera dura más en abrir, a diferencia de mujeres jóvenes de 18 o 20 años.

En este grupo la cadera abre de manera más rápida para el nacimiento y, en cuanto expulsa al bebé, se acomoda como si se tratara de un mecanismo automático.

Todos los nacimientos han aportado emoción a su vida, han dado color a sus días, le dejan anécdotas, algunos partos ni siquiera han sido pagados, tal vez no había dinero, fueron ‘fiados’ y así se quedaron, dice.

En estos últimos días, en que el Covid-19 ha llegado, más mujeres acuden en su ayuda, quieren que les sobe o que les ayude en el parto.

Zefe se siente fuerte, pero su familia ya no le permite hacer esa labor, son demasiadas emociones y fuerza las que tendría que usar.

Pero este es un trabajo que le permitió hacer una casa, apoyar a la economía y criar a siete nietos que quedaron en la orfandad a temprana edad.