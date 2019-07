Donald Trump da mÃ¡s miedo que cualquiera de mis libros, asegura Stephen King sobre el mandatario

Madrid (SinEmbargo).- La obra de Stephen King ha sido adaptada en numerosas ocasiones en los últimos años, con títulos como It, Cementerio de Animales o Castle Rock y aunque King es considerado el maestro del terror, hay algo que asusta al autor más que sus escalofriantes historias: la Presidencia de Donald Trump.

Durante una entrevista con NowThisNews, a King le preguntaron si pensaba que la Presidencia de Trump daba más miedo que cualquiera de sus novelas. “La respuesta corta a eso es sí, lo creo. Creo que es más aterrador”, dijo el escritor.

Sin embargo, King admitió que predijo que una figura autoritaria similar al Presidente de Estados Unidos podría llegar al poder en su libro de 1979, La zona muerta. Una obra que fue adaptada al cine por David Cronenberg en 1983.

Author @StephenKing predicted the rise of Trump 40 years ago — but he says the reality is scarier than anything he’s written pic.twitter.com/eVaza9TRgj