Donald Trump desata memes por decir que se parece a Elvis Presley

Ante la declaración del mandatario los usuarios de Twitter se pusieron creativos

Noroeste / Redacción

28/11/2018 | 10:12 AM

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó en un evento político en Tupelo, Misisipi. Durante uno de sus discursos el mandatario contó que en su juventud solían decirle que él tenía un gran parecido con El Rey del Rock, Elvis Presley -falleció un 16 de agosto de 1977.

“No debería decir esto porque van a pensar que soy un engreído pero no es así. Si no fuera por mi cabello rubio, cuando estaba en crecimiento ellos (las personas) decían que me parecía a Elvis”, declaró el presidente.

Trump realizó esta declaración probablemente porque Elvis Presley nació en Tupelo, Misisipi.

Estas han sido algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter ante la afirmación del presidente estadounidense.