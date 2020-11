Donald Trump Jr. pronostica que México 'votará' por Biden

Noroeste / Redacción

03/11/2020 | 12:12 AM

Donald Trump Jr, hijo del actual Presidente de Estados Unidos, publicó este martes en Twitter una imagen de un mapa mundial, según el cual México votará por el candidato demócrata Joe Biden.

El empresario neoyorquino compartió la imagen en la cual se observa casi todo el mundo coloreado de rojo, aludiendo a la tonalidad usada por el partido Republicano, dejando solo ciertas áreas del planeta en azul, en referencia a los demócratas.

"Bien, finalmente pude hacer mi predicción del mapa electoral.#2020Election #VOTA", escribió Trump Jr. en su tuit, en donde se aprecia que solo Nueva York, México, Cuba, India, China y Liberia emitirían su sufragio por el candidato demócrata Biden.

Por otra parte, durante una entrevista que ofreció a la cadena Fox, el Presidente republicano Donald Trump llamó este mismo día "gente horrible" a los demócratas y prometió una victoria "con un margen mayor que hace cuatro años".

"Me siento bien es increíble cómo me siento, espero que la gente afrodescendiente y latina vayan a votar fueron 3 semanas increíbles de campaña. Mucha gente está viendo está elección. Es un gran día hoy, me siento con suerte", dijo el actual mandatario estadounidense.

"Creemos que vamos a ganar en Texas con diferencia, en Florida, Arizona, Carolina del Norte y Pensilvania", indicó el magnate neoyorquino en la misma entrevista. Mientras que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, ha utilizado sus redes sociales para mandar mensajes a fin de incentivar el voto a su favor.

"Nosotros podemos salir adelante de estas crisis y recuperar nuestro país. Podemos ganar la batalla por el alma de nuestra nación", escribió el ex vicepresidente de Barack Obama a través de su cuenta de Twitter.

Además, datos del Proyecto de Elecciones de EE.UU revelaron que más de 100 millones de votos se han emitido por adelantado en Estados Unidos en torno a las elecciones presidenciales, lo que representa aproximadamente el 75 por ciento del total de sufragios emitidos en 2016.

Dicho proyecto detalló que alrededor de 35.7 millones de estadounidenses votaron en persona de manera anticipada y casi 64 millones lo hicieron por correo, mientras que en las urnas, muchas personas forman largas filas para emitir su sufragio.