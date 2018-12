Donald Trump reitera que MÃ©xico paga indirectamente por el muro a travÃ©s del T-MEC

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el mensaje de Donald Trump, que aseguraba que México está pagando indirectamente por el muro con el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. El mandatario dijo que él se queda contento con el anuncio sobre la inversión estadounidense en México y Centroamérica.

Washington, 19 de diciembre (EFE/SinEmbargo).- El Presidente de EU, Donald Trump, aseguró hoy que Méxicoestá pagando “indirectamente” por el muro fronterizo a través del acuerdo comercial con México y Canadá conocido como T-MEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“México está pagando (indirectamente) por el muro a través del nuevo T-MEC, el reemplazo del TLCAN. Mucho más dinero llegará a EU ¡El Ejército de EU. construirá un muro debido a los tremendos peligros en la frontera, incluidos los ingresos de drogas y los delincuentes a gran escala!”, prometió Trump en Twitter.

Trump se encuentra inmerso en una campaña para conseguir que el Congreso le apruebe los 5 mil millones de dólares que ha pedido para construir su muro en la frontera con México.

Mexico is paying (indirectly) for the Wall through the new USMCA, the replacement for NAFTA! Far more money coming to the U.S. Because of the tremendous dangers at the Border, including large scale criminal and drug inflow, the United States Military will build the Wall!