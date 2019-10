Donan ayuda econÃ³mica para Sanjuanita

Donan ayuda económica para Sanjuanita

Lectores de este diario le envían 700 pesos para su medicina

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Setecientos pesos recibió la señora Teresa Rojas, madre de Sanjuanita García Rojas, quien padece parálisis cerebral y requiere ayuda para salir adelante.

El donativo fue realizado por lectores de este diario, quienes amablemente buscan apoyar a las personas que más lo necesitan.

“Muchas gracias a la persona que donó este dinero para mi niña, Dios se lo pague”, dijo agradecida la señora, quien dijo que Sanjuanita requiere atención médica.

Doña Teresa comentó que actualmente Sanjuanita padece de los bronquios, por lo que tiene muchas flemas en el pecho y batalla mucho para poder respirar, por lo que pide el apoyo de algún doctor que pueda revisarla.

“Ella casi no puede respirar, tiene muchas flemas en el pecho y respira muy agitada, ya la lleve a un hospital pero me dicen que está bien, pero no es cierto, ella está mal, ojalá que algún doctor me la pueda checar y le dé el medicamento que necesita para que se mejore”, dijo la mamá de Sanjuanita.

Si algún doctor está interesado en apoyar a Sanjuanita o si desean hacer algún donativo para ella, se pueden comunicar al número de celular 6692 801702 con la señora Teresa o traer su donativo a este diario.