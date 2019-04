Clubes Rotarios de Canadá

Donativos con causa

Las sindicaturas de Villa Ángel Flores y Benito Juárez resultan beneficiadas con una ambulancia equipada y un camión de pasajeros

Noroeste / Redacción

Clubes Rotarios de Canadá entregaron a través de una donación una ambulancia equipada y un camión de pasajeros, que serán utilizados para la Unidad de Servicios de Emergencias de Villa Ángel Flores y para el traslado de jornaleros agrícolas en la sindicatura Benito Juárez, respectivamente.

Beneficiados de Villa Ángel Flores, La Palma.

Ellos resultaron beneficiados con el donativo para Villa Juárez.

Con estas unidades ya son 100 los vehículos donados mediante el programa Highway to México que inició en 2001 y en los que participan los clubes rotarios Swan City, Grande Prairie, After Five, Edson, Edmonton Riverview, Peace River y Fairview, todos ellos de la provincia Alberta, Canadá.

Jesús Iván Palazuelos Torres, presidente del Club Rotario Navolato.

Estos camiones son los donativos.

Para Navolato, los clubes rotarios participantes de Sinaloa son el Club Rotario Culiacán Empresarial que preside Juan Pablo Vega; y del Club Rotario Navolato, Jesús Iván Palazuelos Torres; y las asociaciones ciudadanas beneficiadas son Líderes Jóvenes Profesionistas de Sinaloa AC, a cargo de Bogart Gerardo Diarte y el patronato de administración del cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Ángel Flores.

Autoridades, presentes en el acto de entrega en el Ayuntamiento.

Durante un acto oficial en el patio del Ayuntamiento, el Presidente Municipal de Navolato Eliazar Gutiérrez Angulo agradeció a los voluntarios canadienses por este gran apoyo que traen al pueblo de Navolato, que será de gran beneficio para reforzar el tema de los servicios de emergencias y mejorar las condiciones de los trabajadores del campo en la zona de Benito Juárez.

"Este día es histórico para Navolato, en especial para las sindicaturas Villa Ángel Flores y Benito Juárez porque estamos recibiendo estos apoyos tan importantes que traerán muchos beneficios para las familias navolatenses; estamos profundamente agradecidos con nuestros hermanos canadienses por el gran esfuerzo de recorrer 5 mil kilómetros, entre ocho días manejando para traernos estos vehículos", expresó el mandatario municipal.

El Presidente Municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo.

Elizabeth Avila agradeció a los rotarios canadienses la donación.

DONATIVO

La ambulancia fue donada por los clubes Rotarios Grande Prairie y After Five, mientras que el autobús de pasaje, por los clubes Grande Prairie y Swan City.