â€˜Â¿DÃ³nde estÃ¡ el equipo de protecciÃ³n para personal de Salud de MazatlÃ¡n?â€™: Doctora

‘¿Dónde está el equipo de protección para personal de Salud de Mazatlán?’: Doctora

El Hospital General de Mazatlán tiene un edificio inteligente, con áreas asignadas para Covid-19, pero el personal no cuenta con batas, cubrebocas o guantes, señala Melina Rabelo Aguilar

Alma Soto

MAZATLÁN._ Con un edificio en óptimas condiciones, en el que se distribuyeron las áreas para atender a mujeres embarazadas y neonatos, a pacientes generales y pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19, el Hospital General de Mazatlán, Doctor Martiniano Carvajal, no provee a su personal del equipo de protección personal indispensable para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Nosotros estamos trabajando bajo mucho estrés porque el gobierno Central, Federal, el gobierno del Estado, no nos han dado los insumos, y todo lo que traemos es donación, si se fija, esta bata la hizo una costurera que nos donó la mano de obra, gorros, botas, muchas cosas nos han donado, cantidades tremendas, gente anónima, que vienen de asociaciones”, manifestó Melina Rabelo Aguilar.

La doctora es jefa de turno en el área de Tococirugía en el Hospital General, y señaló que a pesar de que todos los días y todo el día se anuncia que llegó equipo de protección para todos los trabajadores de Salud, éste no ha llegado.

“No sé dónde esté, dicen que está en Culiacán, que es problema de distribución, pero la verdad es que aquí no llega y aunque tengo excelentes compañeros que han estado estudiando, documentándose, cualquier persona se pone vulnerable si no tiene el material que ocupa”, declaró.

La doctora explicó que las batas que portan las hicieron con material para sábanas de pediatría que les donó un laboratorio. Mostró que su cubrebocas no es el reglamentario para hospitales.

Dijo que les pide a los compañeros que están bajo sus órdenes que siempre usen todo el equipo de protección, durante todo el turno, aunque sabe que es cansado física, mental y emocionalmente.

Ponerse el traje blanco no es cualquier cosa, dijo, no lo es, pues, aunque el turno es de 12 horas y es la vida útil del traje, el médico necesita comer, hacer sus necesidades fisiológicas, un descanso de la tensión, y cuando se lo pone se deben seguir una serie de pasos muy escrupulosos.

BUSCAN ESTAR CAPACITADOS

En el Consejo Municipal de Salud se designó, desde marzo, al Hospital General de Mazatlán, como Hospital Covid-19. Rabelo Aguilar señaló que apenas les informaron esa decisión hace algunos días, pero lo que lo que se hizo con el personal fue darle capacitación.

“Hemos buscado la capacitación de manera individual, porque no nos hicieron llegar un manual en especial, nos facilitaron un manual del hospital ABC, de México, lo hicieron en China con todos los protocolos, pues, aunque ellos iniciaron la pandemia, tuvieron menos mortalidad y muy buena experiencia clínica. Obviamente tenemos un hospital con muchas carencias y nosotros nos adaptamos a lo que podemos y hemos estado funcionando más o menos bien”, comentó.

Rabelo Aguilar consideró que las medidas que toman en los hospitales, más las que toman las autoridades para contener el flujo de personas en la calle, han permitido que Mazatlán no sea un foco de infección.

Lamentó que haya muchas personas que se niegan a usar el cubrebocas, del tipo que sea, que porque no pueden respirar o porque es incómodo.

La doctora explicó que todo lo que ella pueda aventar de saliva ante su interlocutor no está en el ambiente, sino contenido dentro del cubrebocas, lo que reduce la transmisión de los virus. Y si, además, se guarda la distancia, es fabuloso.

“No vale la pena arriesgarnos, las medidas nunca van a ser suficientes, tenemos que extremar y hacer exhaustiva la prevención”, declaró.

PIDE A LA SOCIEDAD PONERSE EN EL LUGAR DEL PERSONAL DE SALUD

Y así como no hay equipo de protección personal, no hay capacitación oficial, tampoco hay atención psicológica para el personal de salud.

Para suplir esa carencia, porque todos están viviendo en medio del estrés y la ansiedad, se apoyan en el propio personal con especialidad en el ramo.

Dijo que en el turno que le corresponde hay tanatólogas, además, se están apoyando en el manual de protocolos del ABC, en el que se explica el tipo de alimentación que debe tener el personal de salud, los ejercicios de respiración y relajación, los tés o esencias que les pueden llegar a eso.

“Es muy agobiante para el personal trabajar así, es muy cansado, es terrible, cuando están así 12 horas terminas con la cara quemada, agotado mentalmente, siempre al pendiente de los detalles para reducir el contagio”, manifestó.

La doctora indicó que el Colegio de Psicólogos de Mazatlán estuvo circulando una invitación para dar apoyo y soporte emocional a todo el personal, lo que les es de mucha utilidad.

Sobre todo, dijo, porque además del peso emocional de estar en un hospital con el temor de que de un momento a otro van a infectarse con el virus, está el rechazo social, la distancia que las personas están poniendo con el personal de salud, a quienes ven como posibles fuentes de contagio.

Y en los hospitales, dijo, por lo menos en el General, el personal de las áreas Covid-19 no se mezcla con los de otras áreas de atención, por ejemplo, la de Tococirugía está totalmente sanitizada, muy limpia y segura para las mamás y los bebés.

Mientras que quienes están fuera son los que bajan la guardia y no se sabe dónde se van a infectar.

“La ignorancia, la falta de información fidedigna es lo que hace que las personas ataquen al personal de salud, si supieran, si se informaran de manera correcta, no agrediría al personal que está haciendo su trabajo con todas las ganas para que la población esté bien, y sí es incómodo que la gente se aleje, eso lo entendemos, lo que no entendemos es que los agredan, que no los suban a los camiones, en otros lugares los mojan y los apedrean, eso es lo que no entiendo, porque están haciendo su mejor esfuerzo para la comunidad”, expresó.

Y, recalcó, independientemente de que lo que hacen es su trabajo, su obligación, son seres humanos que están en riesgo, no son héroes, tienen sentimientos.

“Para que tengan una idea, que se pongan en nuestro lugar: piensa que eres yo, ¿cómo te sientes?”, manifestó.

¡QUÉDATE EN CASA!

En Mazatlán, reconoció, el trabajo dentro de los hospitales y el que hacen afuera las autoridades, se está conteniendo la pandemia, pero para que realmente en las próximas semanas no aumente el número de casos el llamado es y seguirá siendo “quédate en casa”.

No es posible, dijo, que las empresas se nieguen a cerrar con el argumento de que no pueden pagar a sus trabajadores si el gobierno no les apoya exentándoles sus impuestos, y por ello siguen exponiendo a los trabajadores.

Señaló que el Gobierno federal pone las reglas, y los gobiernos estatales sabrán cuáles sigan o cuáles no, pero también los empresarios deben saber cuál es su responsabilidad y no esperar a que los sancionen o los obliguen para parar sus actividades.

Es preferible, dijo, que pierdan dinero a que pierdan la vida, pero muchos no lo quieren hacer y aumentan las probabilidades de contagios, y son las grandes empresas las que más se resisten, los pequeños negocios están cerrados, sacrificando.

Consideró que las medidas que se han tomado a nivel federal son buenas, y aunque se critique a Hugo López-Gatell, que ha tenido proyecciones acertadas que permitieron tomar medidas con anticipación.

Y prueba de ello es que, en una zona como el Distrito Federal, con más de 20 millones de habitantes, es decir con la mayor probabilidad de contagios, no se haya tenido aún que aplicar la Fase 4 de la Emergencia Sanitaria por SARS CoV-2.

No pasa lo mismo con Sinaloa, lamentó, donde con 2 millones 996 mil 321 habitantes hay 291 casos, la mayor parte en Culiacán, ahí se ve cómo son los sinaloenses de desordenados.

“Pero seguimos haciendo fiestas con la banda, seguimos en la calle, ¿Necesitas que te obliguen a quedarte en casa? Este es un momento de crisis mundial en el que todos tenemos que sacrificar algo, no podemos esperar que todo me lo den, todos estamos perdiendo, por eso todos tenemos que contenernos, es el momento que todos nos apoyemos”, manifestó Rabelo Aguilar.

DATO

El Hospital General Doctor Martiniano Carvajal fue inaugurado el 29 de enero de 2020.