DORADOS DE SINALOA AficiÃ³n de Dorados aÃºn no se cree que el 10 estÃ¡ en CuliacÃ¡n

DORADOS DE SINALOA Afición de Dorados aún no se cree que el 10 está en Culiacán

Aficionados de Dorados dieron la bienvenida a Diego Armando Maradona y aseguran que el más grande en la historia del futbol venga a aportar su calidad al equipo

Ernesto Gutiérrez

Cientos de aficionados de Dorados de Sinaloa se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de Culiacán para ver por sus propios ojos las llegada del astro argentino Diego Armando Maradona y terminar de creer que estará el próximo partido en el banquillo de El Gran Pez.

“A mi me dijo un amigo y no le creí, me reí, le dije estás bien tonto ¿cómo Maradona en Culiacán, con un equipo de liga de ascenso?, pero ya que siguieron los rumores y hasta que lo hicieron oficial”, dijo Alejandro Ibarra.

“Es algo inimaginable, increíble, nadie lo puede creer, pensábamos todos que era algo de juego, pero después se dio la noticia que era real”.

“Es increíble porque nunca imaginé conocer a Diego Armando Maradona y menos tener la oportunidad de verlo cada quince días en el estadio”, complementó Irving Moreno.

La aficionados de Dorados aseguraron que esperan que Maradona venga a aportar en lo deportivo y no sólo se quede en algo mediático.

“Es historia para el futbol y espero que lo aprovechen muy bien, que si venga a aportar y que se quede el mayor tiempo que se pueda para seguir disfrutandolo”, agregó Moreno.

“Lo esperamos de manera positiva, esperemos que traiga cosas buenas para nuestro equipo, que traiga mucha motivación”, comentó Ibarra.

Por último, Manuel Burgos, quien llevó a su hijo a la llegada de Maradona, aseguró que ha hablado con su pequeño de todo lo que se ha hablado en redes sociales sobre él y que lo que hizo fuera de la cancha no mancha su futbol.

“He hablado con él (su hijo) como el mismo Diego lo ha dicho: él se equivocó, pero el futbol no se mancha. Es un ídolo y siempre lo va a ser”, dijo.