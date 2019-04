Dorados de Sinaloa busca revancha y el pase a la liguilla ante AtlÃ©tico San Luis

Dorados de Sinaloa busca revancha y el pase a la liguilla ante Atlético San Luis

Diego Armando Maradona y sus pupilos buscarán firmar el boleto a la liguilla del Ascenso MX ante los potosinos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con la mentalidad puesta en sellar el pase a la fase de eliminatorias, Dorados de Sinaloa cerró filas para enfrentar este viernes al conjunto de Atlético de San Luis en la cancha del Alfonso Lastras, duelo correspondiente a la fecha 15 y última de la fase regular del Ascenso MX–Torneo Clausura 2019.

Gustavo Canto, zaguero argentino del Gran Pez, expresó que pese a ser un defensa central nato, se ha sentido bien en la lateral izquierda en los últimos encuentros y que los jugadores están comprometidos en dar todo en cualquier zona del campo durante los partidos.

“Me he sentido muy bien jugando por la lateral izquierda, hace mucho que no lo hacía y creo que lo he hecho bastante bien. Nosotros trabajamos duro en los entrenamientos y damos todo en la posición que nos ponga el entrenador para los partidos”, expresó.

El Gran Pez llegará a este compromiso después de igualar a un tanto ante Venados FC en la cancha del Coloso del Humaya.

Por su parte, los potosinos igualaron a dos tantos en su visita al Estadio Jalisco cuando enfrentaron a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

El jugador oriundo de Córdoba, Argentina, señaló que el grupo esta consciente de que el pase a la liguilla aún depende de ellos mismos y al no querer depender de otros resultados, buscarán sumar unidades este viernes con el fin de firmar el pase a la siguiente fase.

“Es cierto que se tienen que dar muchos resultados y caer por muchos goles para quedar fuera de zona de liguilla, pero no es algo que nos quite presión ya que es algo muy importante que necesitamos para ir a San Luis y obtener los tres puntos”, señaló.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue justamente en la cancha del Alfonso Lastras durante la pasada final del Torneo Apertura 2018, donde los potosinos se alzaron con el título tras vencer a los áureos por 4-2.

Sobre dicha final, Gustavo Canto declaró que desde que llegó a la institución, los jugadores le han comentado que tienen sed de revancha por lo que buscarán derrotarlos este viernes para sellar el pase a la liguilla y buscar enfrentarlos nuevamente en la final por el ascenso al máximo circuito.

“Cuando llegué al club los jugadores me comentaron que tienen sed de revancha ante San Luis, por lo que es un rival especial para este equipo y queremos empezar a derrotarlos desde este viernes en su cancha”, concluyó.

Para este compromiso fue designado como árbitro central a Mario Humberto Vargas. Por las bandas colaborarán Eduardo Acosta Orea y Marco Antonio Bisguerra como asistentes 1 y 2, respectivamente. En las bancas tendrá la autoridad Abraham de Jesús Quirarte quien estará como cuarto árbitro.

El encuentro entre Dorados y San Luis dará inicio en punto de las 18:00 horas, tiempo de Sinaloa y podrá ser seguido en televisión en vivo por la señal de SKY Sports.

VIERNES 12 DE ABRIL

Atlético San Luis vs. Dorados de Sinaloa

Estadio Alfonso Lastras Ramírez

18:00 horas, tiempo de Sinaloa

Árbitro central: Mario Humberto Vargas