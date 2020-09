FUTBOL

Dorados de Sinaloa buscará este miércoles su primera victoria como local

El Gran Pez recibe en el Coloso del Humaya a Correcaminos de la UAT

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa será anfitrión de Correcaminos en el marco de la quinta jornada de la Liga de Expansión MX, con la firme encomienda de quedarse con las tres unidades y situarse entre los punteros del campeonato, toda vez que ha podido quedarse con 8 puntos obtenidos en condición de visitante pero 0 unidades en La Pecera, lo cual representa una asignatura pendiente para la tropa comandada por David Patiño.

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigidos por Roberto Hernández, marcha onceavo de la clasificación general, producto de 1 partido ganado, 1 empate y 2 descalabros. En su última presentación, lograron quedarse con los 3 puntos en un duelo de alto voltaje frente a Alteños de Tepatitlán celebrado en la cancha del Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, teniendo como estandarte al delantero Jesús Alberto Alvarado, quien ha deslumbrado a propios y extraños con sus 3 anotaciones en 4 encuentros disputados.

Por su parte, el Gran Pez alcanzó las 8 unidades con su victoria de 2 goles a 1 en el Carlos Iturralde ante Venados de Yucatán, lo que le valió para posicionarse en el cuarto escalón de la tabla general de la competencia. Para Sinaloa, ganar en casa se ha convertido en una deuda que se debe saldar lo antes posible y lograr escalar peldaños para afianzarse en los primeros puestos del Guard1anes 2020.

Pedro Santos, mediocampista del elenco escamado analizó el accionar del próximo rival y aclaró que confía en las capacidades individuales y de conjunto de su equipo.

“Correcaminos es un equipo que viene de ganar y debemos tener cuidado con sus delanteros, para nosotros lo más importante es poder ganar en caso, estamos preparados para eso y más” apuntó el dorsal #16 que ha sido titular en las dos victorias de Dorados.

Ante el cuestionamiento del siguiente paso en su carrera con el equipo sinaloense, Pedro aceptó que es muy relevante para él seguir siendo incluido en el once titular de David Patiño, por lo que seguirá dando el máximo en cada entrenamiento.

“Seguir tomando confianza en el equipo, jugar mejor y mostrarme más para levantar al equipo y estar en los primeros lugares siempre” dijo.

En relación al inicio de torneo sin afición en los estadios por el tema de la pandemia, Santos aseguró que sienten el apoyo de la Familia Dorada desde sus hogares y se manifestó ansioso por conocer a los aficionados del equipo.

“Que desde casa sentimos el apoyo y siempre agradecidos con la afición aunque aún no me toca conocerlos pero estoy ilusionado y agradecido” finalizó el ex Gallos Blancos de Querétaro.

El silbatazo inicial está programado en punto de las 20:00 hrs (tiempo de Sinaloa) y será transmitido por ESPN 3 totalmente en vivo.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

Dorados vs. Correcaminos

20:00 Horas

Estadio: Dorados

ANTECEDENTES RECIENTES

Dorados 0

Correcaminos 3

Correcaminos 1

Dorados 1