Dorados de Sinaloa buscarÃ¡ sellar su pase a la liguilla cuando reciba este viernes a Venados FC

Dorados de Sinaloa buscará sellar su pase a la liguilla cuando reciba este viernes a Venados FC

Ante Venados buscaremos sellar el pase: Alonso Escoboza

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con la posibilidad de asegurar un lugar en la liguilla, Dorados de Sinaloa se declaró listo para enfrentar este viernes al conjunto de Venados FC en la cancha del Coloso del Humaya, duelo corresponderá a la fecha 14 y penúltima del Ascenso MX–Torneo Clausura 2019.

Los dirigidos por Diego Armando Maradona vienen de derrotar a domicilio al TM Futbol Club por marcador de tres tantos contra dos. Por otra parte, los de Mérida se impusieron en casa por la mínima diferencia a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Alonso Escoboza, atacante del Gran Pez, expresó a los medios de comunicación que el trabajo intenso en cada entrenamiento y la gran competencia interna dentro del plantel, han sido las claves para que los áureos estén en la disputa por un pase a la fase de eliminatorias del certamen.

“No empezamos bien el torneo, pero al final tenemos una buena racha, tenemos siete partidos sin conocer la derrota y es el camino a seguir, con la misma humildad de seguir trabajando y no bajar los brazos. Aquí también son importantes los que no juegan o no viajan, ellos también dan el cien y provocan que nadie afloje, tenemos una gran competencia interna y seguiremos en ese camino”, comentó.

El último enfrentamiento entre Dorados y Venados fue en la fecha 14 del pasado torneo Apertura 2018, cotejo donde Sinaloa se impuso como visitante un tanto contra cero en el Carlos Iturralde. Fernando Arce fue el jugador que marcó el tanto del triunfo.

Sobre el rival en turno, Escoboza señaló que Dorados buscará sumar las tres unidades este viernes en búsqueda de firmar el pase a la liguilla y seguir escalando posiciones en la tabla general.

“Buscaremos la victoria para estar entre los primeros lugares ya que nos aseguraría cerrar dos juegos en casa y por ello estamos mentalizados que el encuentro de este viernes será muy importante y tendremos que seguir sumando, ya que con los triunfos este equipo se fortalece aún mas”, concluyó.

El encuentro entre Dorados y Venados dará inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa, y podrá ser seguido en televisión en vivo por la señal de ESPN.

DORADOS DE SINALOA VS VENADOS FC

20:00 horas

Árbitro central: Juan Andrés Esquivel González

TV: ESPN