Dorados de Sinaloa convoca a visorías femeniles

La Pecera buscará reforzar su estructura en la rama femenil

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa sigue reforzando su estructura de fuerzas básicas y convoca por segunda ocasión a las niñas y jóvenes a sus visorías oficiales femeniles.

La próxima semana las chicas nacidas en los años 2000 al 2006 tendrán la oportunidad de integrarse al proyecto que coordina el técnico Juan Rodríguez Lizárraga de cara a la participación en las ligas locales del próximo año.

La cita será el martes 11 de diciembre en la cancha del Parque Culiacán 87 a las 8:00 horas, para las categorías Sub 17 (2000, 2001, 2002) y Libre. Mientras que el mismo día, pero a las 17:30 horas, serán las jugadoras Sub 13 (2005, 2006) y Sub 15 (2003, 2004), quienes tendrán la oportunidad de mostrar su talento.

Para ser parte de las visorías, se invita a todas las interesadas a vestir ropa blanca y equipo deportivo adecuado, así como llevar de manera obligatoria un certificado médico.

VISORÍAS FEMENILES DORADOS DE SINALOA

Martes 11 de diciembre - Parque Culiacán 87

Horario: 8:00 horas

Categorías Sub 17 (2000, 2001, 2002) y Libre

Horario: 17:30 horas

Categorías Sub 13 (2005, 2006) y Sub 15 (2003, 2004)