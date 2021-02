FUTBOL

Dorados de Sinaloa juega este martes en Cancún en busca de escalar posiciones en la Liga de Expansión MX

'El Gran Pez' visitará Quintana Roo para encarar su duelo de Jornada 5 frente a Cancún FC con el objetivo de guardar los 4 puntos en la maleta

Noroeste / Redacción

CANCÚN._ Dorados de Sinaloa sostendrá su tercera visita del torneo la tarde de este martes 9 de febrero en la cancha del Andrés Quintana Roo, cuando enfrente a Cancún FC en un duelo que sacará chispas entre dos escuadras que requieren la victoria para seguir escalando puestos en la clasificación.

En carretera, "El Gran Pez" acumula un empate frente a Mineros y una victoria ante Leones Negros, la cual buscará replicar para seguir trepando escalones en la Liga de Expansión MX.

Dorados viene de igualar sin anotaciones en casa y frente a uno de los punteros de la competencia como lo es Alteños de Tepatitlán, con lo cual arribó a 6 unidades, accediendo a la novena posición con un partido pendiente. Pese a que la tropa dirigida por Rafael García conserva el estatus de invicto, acumuló su segundo empate del certamen, por una victoria.

Con la expulsión del juvenil culichi Aarón Mejía, será interesante observar la forma en la que ´El Chiquis´ modifica su once inicial, toda vez que ya tiene a su disposición a Hiram Muñoz, quien se ha recuperado satisfactoriamente de un golpe en un entrenamiento.

Por su parte, Cancún FC marcha en el lugar 16 de la tabla general, producto de dos partidos empatados y dos perdidos en el arranque del Guard1anes 2021. El equipo dirigido por Christian Giménez viene de obtener un valioso empate en su visita a Tampico, donde pudo obtener un empate en la casa del campeón TM Fútbol Club.

Adolfo Domínguez, futbolista con gran recorrido en el futbol mexicano y que juega en el mediocampo de "El Gran Pez", aseguró que Dorados viajará a Quintana Roo esperando a un Cancún FC fuerte y con muchas ganas de generar un partido sumamente competido.

“Cancún es un rival complicado, hay que esperar siempre la mejor version de ellos para plantear nuestro funcionamiento y evitar confiarnos, al final somos once contra once y hay que manejar bien los tiempos del partido para que no nos sorprenda nada de ellos, igualmente ya se habló en la semana del funcionamiento de ellos y nuestro planteamiento para enfrentarlos” añadió el ex jugador de Toluca.

Con respecto a los aspectos clave para obtener una victoria en el sur del país, Domínguez aceptó que va a ser muy relevante el poder hacerse dominadores del partido, con intensidad y buen manejo de pelota para imponer condiciones en la cancha del Andrés Quintana Roo.

“Será importante seguir con la misma intensidad, que el rendimiento del equipo siga igual, teniendo la posesión y siendo siempre los protagonistas del partido, siempre tenemos que estar en nuestra mejor version, así que de una u otra manera tenemos que dominar el partido para así podernos traer esos cuatro puntos” dijo.

Finalmente, el apodado “Chino” aseguró sentirse muy cómodo en los últimos encuentros con la compañía de Martín Rodríguez y Oswaldo Tonaen el sector medio del terreno de juego, algo que ha sido vital para un buen funcionamiento.

“Me voy conociendo un poquito más con ellos, son dos chavos que vienen trabajando muy bien y nos iremos conociendo aún más cada partido, el funcionamiento del equipo en mediocampo será clave para marcar diferencia para ser de lo equipos más sólidos en el torneo” finalizó el nativo de Mexicali.

El duelo entre Peces y Cancunenses se disputará en punto de las 18:05 horas (tiempo de Sinaloa) y será transmitido completamente en vivo por Fox Sports en sistema de television, así como por Marca Claro en streaming de Youtube.

DATOS DEL PARTIDO

- Cancún vs Dorados

- Estadio Andrés Quintana Roo

- 18:05 horas (tiempo de Sinaloa)

- Jornada 5

- Liga de Expansión MX.