FUTBOL

Dorados de Sinaloa, listo para cerrar pretemporada

El Gran Pez jugará un partido de preparación ante Cimarrones de Sonora este miércoles 15 de enero en la cancha del Estadio Héroe de Nacozari

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa la mañana de este martes en La Pecera para ultimar detalles previos al cotejo que representará el cierre de la pretemporada del Gran Pez, en esta ocasión midiéndose a Cimarrones de cara al inicio del Clausura 2020 y del duelo de Octavos de Final de Copa MX ante Chivas. El partido se disputará este miércoles y tendrá lugar en el Héroe de Nacozari aún en horario por confirmar en la capital sonorense.

Samuel López, delantero del Gran Pez y nacido en Hermosillo, afirmó que el Clausura 2020 será un torneo de retos personales y objetivos grupales en el seno del Pez.

“En esta pretemporada me siento muy feliz, es un reto para mí sumar minutos, tratar de ayudar al equipo, me he puesto esa meta para poder alcanzar mi objetivo. El profesor me ha brindado confianza, eso para mí es mucho y dejaré todo para entrar en su once titular” apuntó López.

En relación al duelo ante Cimarrones y el regreso a su ciudad natal con la playera de Dorados, Samuel no pudo ocultar las sensaciones que le produce poder jugar como profesional en su lugar de origen.

“Regresar a Hermosillo me da mucha felicidad, sobre todo ver a mi familia otra vez y jugar otra vez en mi tierra me llena de emoción” finalizó el centro delantero.

El equipo de Sinaloa jugará mañana miércoles, recibirá descanso la tarde del jueves y será hasta el viernes cuando regresen a los entrenamientos para preparar el juego de ida ante Guadalajara.