Dorados de Sinaloa realiza exitosas visorías en Culiacán y Guasave

El Gran Pez reforzó sus categorías inferiores profesionales

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Una gran respuesta fue la que se registró en las visorías del equipo de Sinaloa en búsqueda del talento sinaloense para conformar parte de las categorías juveniles y profesionales del Gran Pez.

Cerca de mil niños se dieron cita dentro de los dos días de prueba donde buscaron ganarse un lugar en los equipos Sub 13, Tercera División, Liga Premier y Fuerzas Básicas de Dorados.

La primera cita se llevó a cabo el lunes 27 de mayo en la cancha de la Unidad Deportiva Sagarpa de Culiacán para las categorías 1999, 2000 y 2001, en punto de las 8:00 horas. Mientras que por la tarde fue para los juveniles nacidos en los años 2005 y 2006.

El martes 28 de mayo las visorías iniciaron para las categorías 2002, 2003 y 2004 a las 8:00 horas. Por último, los nacidos en los años 2007 y 2008 mostraron su talento a las 16:30 horas.

Todas las categorías anteriormente mencionadas desplegaron su talento bajo la supervisión del gerente deportivo Carlos Pinto y su equipo de trabajo.

Los jóvenes que fueron seleccionados en la primera prueba de las visorías en Culiacán como José Manuel, se mostraron contentos por lograr el primer objetivo y calificaron como positivo el que se realicen visorías en los municipios del estado.

“Me pareció muy bien, vine desde Los Mochis a hacer la prueba ya que me enteré por un compañero y él fue el que me invitó, me ofrecí tiempo para venir y creo que estuve bien, y es por eso que fui seleccionado. El personal de Dorados me dijo que sigue una especie de filtros para ganarme un lugar en los próximos días, yo lo que más deseo es jugar en Dorados en la primera división”, comentó.

El municipio de Guasave fue la última parada del reclutamiento de jóvenes que sueñan con formar parte de Dorados de Sinaloa. El jueves 30 de mayo tuvieron su oportunidad las categorías 2004, 2005, 2006 y 2007; mientras que los nacidos en el 2000, 2001, 2002 y 2003 mostraron su talento el viernes 31 de mayo.

En ambos casos, los interesados se presentaron en la cancha del Malecón María del Rosario Espinoza.