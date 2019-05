Dorados es un equipo grande y prÃ³ximamente estarÃ¡ en primera: Jorge CÃ³rdoba

Dorados es un equipo grande y próximamente estará en primera: Jorge Córdoba

El argentino expresó su agradecimiento al apoyo brindado de la familia dorada durante la temporada

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La temporada 2018-2019 del Ascenso MX ha finalizado y tras no tener un camino sencillo, Dorados de Sinaloa logró sobreponerse a las adversidades que le hicieron frente, llegando a la Gran Final en ambos torneos y pese a no alcanzar el objetivo, el Gran Pez no se rindió y peleó hasta las ultimas instancias en busca lograrlo.

Uno de los jugadores que tuvo participación fue el atacante argentino Jorge Córdoba, quien resaltó la importancia de haber llegado a dos finales consecutivas tras no haber tenido el mejor inicio en ambos torneos. De igual manera, Córdoba señaló que Dorados es un equipo grande y sabe que en cualquier momento el equipo estará en el máximo circuito.

“Fue muy importante para nosotros jugar dos finales, la verdad es que no todos los equipos lo pueden cumplir, igual que San Luis que tiene su mérito de salir campeones al venir a nuestra casa a sacar un empate e ir a su cancha a ganar por la mínima diferencia. Hay que aceptar que ellos hicieron las cosas muy bien, pero nosotros tuvimos un año de arranque muy complicado el cual fuimos mejorando partido tras partido y pudimos llegar a otra final que lamentablemente no se nos dio.

“Dorados es un equipo grande, tiene mucha afición que lo apoya, dirigentes que trabajan muy bien que han formado un gran cuerpo técnico y fichado buenos jugadores, y estoy muy tranquilo ya que en cualquier momento se podrá lograr el objetivo que es el ascenso”, expresó.

Córdoba comentó que, pese a no haber arrancado de la mejor manera en ambos certámenes, el plantel nunca se dio por vencido y que por medio del duro trabajo realizado durante cada entrenamiento y el apoyo de la afición, pudieron sobreponerse a los obstáculos y haber logrado llegar a la Gran Final de cada contienda.

“Por ahí algunas personas en la actualidad son muy resultadistas, muchos nos daban por muertos y que el equipo no daba para más, pero uno siempre trabaja día a día y con ello se demuestra que con esfuerzo todo llega. Nosotros con todos los obstáculos que nos salieron los pudimos sobrellevar y hemos llegado a dos finales en un año que es algo muy importante”, comentó.

Por último, el ariete argentino expresó su agradecimiento a la familia Dorada, que siempre estuvo apoyando al equipo en cada momento de la temporada y les pide que estén tranquilos, que Dorados es un gran club y que está seguro que estará en el máximo circuito dentro de poco tiempo.

“Le damos las gracias a la afición, la verdad es que uno siempre sintió el apoyo de ellos y es una lástima que no hayamos podido darles este ascenso que es algo que ellos y nosotros merecíamos por todo el esfuerzo que hemos hecho, pero no queda más que decirles que estén tranquilos que éste es un gran club y seguramente estará en primera división dentro de muy poco tiempo”, finalizó.