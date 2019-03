Dorados, mÃ¡s preocupado por sÃ­ mismo que por Zacatepec, al que recibe este sÃ¡bado

Dorados, más preocupado por sí mismo que por Zacatepec, al que recibe este sábado

Será clave lo que hagamos y lo que dejemos de hacer ante Zacatepec: Julio Nava

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La jornada 11 del Ascenso MX en su edición Torneo Clausura 2019 se pondrá en marcha este próximo sábado cuando Dorados de Sinaloa reciba en casa al Club Atlético Zacatepec, partido que está programado para iniciar en punto de las 20:00 horas tiempo de Sinaloa.

El mediocampista Julio Nava habló sobre sus recientes participaciones dentro del cuadro titular de Diego Armando Maradona, donde ha destacado y ha aprovechado la confianza del técnico argentino en los pasados duelos de liga y copa.

“Estoy tomando las cosas con calma, sin desesperarme ya que poco a poco he ido teniendo más oportunidad, ya la he tenido en Copa, en los pasados juegos de liga y creo que se aprovechó de gran forma, yo en lo personal me siento bien físicamente y futbolísticamente. Lo importante es que el equipo ha mejorado jornada tras jornada y se sigue sumando puntos en el torneo”, comentó.

La jornada anterior el Gran Pez mostró buen futbol y dominio ante los Leones Negros, pero sin lograr concretar las oportunidades generadas y finalizar con el empate a cero goles en el Jalisco.

Por su parte, Zacatepec llegará a territorio sinaloense después vencer a los Bravos de Juárez con marcador final de 2-1.

Sobre el rival en turno, el jugador con el dorsal 11 señaló que se tratará de un equipo complicado, pero que la principal ocupación del grupo será el futbol que desplegarán dentro del terreno de juego el día de mañana.

“Sabemos que será un equipo duro, en la práctica plantearemos la estrategia y estilo de juego que pondremos en marcha ante Zacatepec y donde pesará más por lo que hagamos y por lo que dejemos de hacer dentro de la cancha”, finalizó.

La última vez que ambas oncenas se vieron las caras fue hace unas semanas atrás justo en la cancha del Coloso del Humaya, dentro de la fecha 4 que fue reprogramada de la fase de grupos de la Copa MX y donde los áureos derrotaron a Zacatepec con marcador de 3-0.

La Federación designó como árbitro central para este encuentro a Louis Adrián Vielmas Valdez; será asistido por René Ramírez Ayala, Mayte Chávez García, abanderados uno y dos respectivamente. Jesús Olalde Vázquez fungirá como el cuarto árbitro del cotejo.

En punto de las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa, se pondrá en marcha el encuentro entre sinaloenses y morelenses que podrá ser seguido en televisión por la señal de ESPN.

LEER: Molestos por no lograr el triunfo que buscamos en todo momento: Maradona

SÁBADO 9 DE MARZO

DORADOS DE SINALOA VS. ATLÉTICO ZACATEPEC

ESTADIO: Dorados

HORA: 20:00 horas, tiempo de Sinaloa

ÁRBITRO CENTRAL: Louis Adrián Vielmas Valdez

ASISTENTE UNO: René Ramírez Ayala

ASISTENTE DOS: Mayte Chávez García

CUARTO ÁRBITRO: Jesús Olalde Vázquez