Dorados, obligado a sumar en su visita de este viernes a Zacatepec

El Gran Pez visitará la cancha del Agustín ‘Coruco’ Díaz con la mira puesta en las 4 unidades

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa visitará este viernes la siempre complicada cancha del Agustín “Coruco” Díaz, casa del Atlético Zacatepec, en el marco de la cabalística fecha 7 del Clausura 2020 del Ascenso MX.

Para Sinaloa no existe otra receta más que ganar para trepar peldaños en la clasificación general, después de empatar a dos frente a Mineros en la jornada 6 y en condición de local. Por su parte, la escuadra cañera venció a Cafetaleros de Chiapas para seguir firme en la lucha por la fiesta grande del circuito de plata.

Djorkaeff Reasco, centro delantero ecuatoriano del equipo de Sinaloa, aceptó que la visita al estado de Morelos pinta difícil, pero aclaró que el plantel áureo va a luchar por traerse los cuatro puntos a suelo sinaloense.

Djorkaeff Reasco

“Sabemos que es un rival muy complicado, por algo está en la posición que está en la tabla, pero nosotros estamos con esa ambición de ganar y meternos en la pelea, así que va a ser un partido muy peleado”, apuntó el joven sudamericano.

Sobre los aspectos a mejorar por parte de la tropa comandada por David Patiño en pro de redondear los partidos, el popular Djorka reconoció que hay energías nuevas para salir con el brazo en alto sobre el final del partido en Zacatepec.

“No se nos han dado los resultados, lo hemos intentado de todas las maneras, hace dos partidos íbamos perdiendo, dimos la vuelta y desafortunadamente nos hacen al final los goles, este último partido íbamos ganando en todo el juego y al final también nos concretan los goles, pero creo que el grupo ya le dio la vuelta a la página y tenemos nuevas energías y vibras para lo que será este partido”, destacó el playera 29.

El DT David Patiño.

Hablando un poco del aspecto personal, Reasco se mostró muy agradecido con el trato que ha recibido por parte de la afición de Dorados, así como de sus compañeros, cuerpo técnico y staff en el equipo, además de mostrarse paciente y tranquilo porque sabe que las oportunidades para verlo en la cancha van a llegar.

“Estoy muy contento, la gente aquí me ha tratado de maravilla, ya me siento acoplado con el grupo, ya conozco bien a los compañeros y creo que los minutos van a ir llegando de a poco”, finalizó el ex Liga de Quito.

El partido arranca en punto de las 17:00 horas (tiempo de Sinaloa) y será transmitido completamente en vivo por TUDN y sus plataformas digitales.

PARA HOY

Zacatepec vs. Dorados

Ciudad: Zacatepec, Morelos

Estadio: Agustín “Coruco” Díaz

Hora: 17:00 horas (de Sinaloa)