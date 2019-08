Dorados Premier abrirá la temporada 2019-2020 en Cuautitlán Izcalli

El equipo dirigido por Marco Marroquín este sábado visitará al debutante Deportivo Dongu FC en el arranque de la Segunda División Serie B

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, y este sábado 17 de agosto, Dorados de Sinaloa hará su debut en la temporada 2019–2020 de la Segunda División Premier en su modalidad de Serie B, al visitar a Deportivo Dongu FC en la cancha del Estadio Municipal Los Pinos en Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México, en punto de las 15:00 horas, tiempo de Sinaloa.

Deportivo Dongu hará su debut en la liga al convertirse en una de las nuevas franquicias para este nuevo año futbolístico. Dorados arribó al Estado de México al mediodía de este jueves y ya se encuentra concentrado para encarar el duelo que abra las acciones de su participación liguera.

El mediocampista sinaloense, Alfonso “Ponchito” Prado, se encontrará con una enorme oportunidad para buscar su consolidación en el futbol profesional y aseguró sentirse muy emocionado por el inminente arranque del torneo.

“Esperamos iniciar de la mejor manera el torneo, empezar con el pie derecho el torneo, se ha venido trabajando muy duro en los entrenamientos y la pretemporada. Venimos con mucha ilusión y ganas de trascender en este nuevo reto”.

En relación a los nuevos compañeros que subieron del Gran Pez de Tercera División a Liga Premier, Prado se manifestó esperanzado ante la calidad de quienes se integrarán a la disciplina de Marroquín y confesó sentirse ansioso porque ruede la pelota.

“Los compañeros que se integraron al equipo, de verdad los veo bastante bien, ansiosos y con muchas ganas de que inicie el torneo. Son jugadores con muchas cualidades que pueden aportar mucho al equipo, queremos hacer un excelente papel”.

Alfonso Prado tiene 18 años y la temporada pasada demostró tener calidad y capacidad para llegar a altos vuelos en el futbol profesional, inclusive estuvo presente en la tercera etapa de pretemporada del primer equipo y José Guadalupe Cruz ha manifestado su gusto por el joven centrocampista oriundo de la capital de Sinaloa.

