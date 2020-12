Dorados presenta oficialmente a Rafael ‘Chiquis’ García

El estratega buscará regresar al Gran Pez a los primeros planos

Kevin Juárez

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa presentó de manera oficial a José Rafael García Torres, entrenador que dirigirá a los sinaloenses en el Clausura 2021 de la Liga de Expansión MX.

La presentación ante los medios de comunicación se llevó a cabo vía Zoom desde la sala de prensa del Gran Pez.

Rafael “Chiquis” García, joven estratega de 46 años, cuenta con larga experiencia como auxiliar técnico y entrenador en divisiones inferiores.

El nacido en la Ciudad de México dirigió en la Liga MX al Puebla en el 2017.

La última experiencia de Rafael García fue como auxiliar técnico de Leandro Cufré en el Atlas de Guadalajara, esto en el Clausura 2020 de la Liga MX.

Rafael García explicó que su llegada a Dorados se dio a la par del fallecimiento de su señor padre, algo que tomó como un regalo de parte suya.

“Para mí es un honor estar aquí, haré todo lo posible junto a mi cuerpo técnico para lograr cosas importantes, regresar a esta gran institución a que sea protagonista, como siempre lo ha hecho. Ya en un futuro, dependiendo las situaciones, regresar a este equipo a Primera División”, comentó.

Rafael García también explicó que tuvo acercamientos desde el año pasado con Dorados, pero que la directiva sinaloense decidió contratar a David Patiño.

El mundialista por México en Alemania 2006 se dijo motivado de llegar a una institución con un proyecto interesante.

“Me motivó muchísimo el proyecto, Juan Pablo Santiago y José Antonio Núñez tienen una idea muy clara, que esto tiene que venir de menos a más, ya tengo 12 años en esto, obviamente tienes que dar resultados, pero también las maneras son muy importantes para tomar las decisiones, ellos me plantearon la situación muy interesante y a mí me gustó que hay muchos jóvenes aquí, me encanta trabajar con los jóvenes”, explicó.

Sobre el plantel, Rafael García señaló que buscará reforzar la zona defensiva del equipo sinaloense.

“Hemos hecho un mapa de todos los jugadores que tenemos, ahorita tenemos cerca de 25, se acaba de incorporar ‘La Joya’ Vázquez, que es un gran jugador que viene de la UdeG con mucho talento. Ahorita estamos tratando de traer a un central para fortalecer esa zona, de mediocampo hacia adelante hay mucha calidad, hay mucho joven con talento con quienes habrá que trabajar muy fuerte”, comentó.

Rafael García, quien lo ganó todo como jugador del Toluca, manifestó que llegó a Culiacán para darle alegría a la afición sinaloense.

“Vengo para darle resultados positivos a la afición, es por lo que voy a luchar, me da mucha tristeza que por esta situación de la pandemia no podamos tener por lo pronto, afición en casa, ojalá que muy pronto estén apoyando aquí con nosotros, para todos juntos ir logrando los objetivos”, finalizó.