Dorados recibe a Celaya en La Pecera, dentro del Ascenso MX

'El Gran Pez' debutará ante su gente en el Apertura 2019 de la llamada 'División de Plata'

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La noche de este sábado 10 de agosto vuelven las emociones a la “Gran Pecera” para recibir el duelo entre Dorados de Sinaloa y Toros de Celaya, en la continuación de la segunda fecha del naciente Apertura 2019 de la liga de plata.

En la primera jornada, el “Gran Pez” sumó cuatro puntos, producto de obtener una valiosa victoria en el estadio Tamaulipas frente a TM Futbol Club, colocándose así en el liderato momentáneo de la tabla de posiciones. Por su parte, Celaya cayó en casa ante Zacatepec al ritmo de un gol por cero, celebrando así el primer Jueves de Ascenso de la historia en la cancha del Miguel Alemán Valdés.

En referencia al encuentro que se viene frente a Toros, el lateral del conjunto áureo, Raúl Sandoval, aseguró que será un partido complicado ante un rival que está bien armado y que competirá desde el silbatazo inicial.

“Esperamos un rival fuerte, como todos, pero hay que salir a ganar como lo hemos hecho, no debemos bajar los brazos, hay que salir adelante porque apenas inicia el torneo”.

El oriundo de Ahome, Sinaloa, destacó el gran estado de forma física y unión en que se encuentra el plantel que comanda José Guadalupe Cruz.

“El equipo está muy bien, estamos unidos, somos el rival a vencer y todos nos van a querer ganar. Personalmente, me he sentido bastante bien, al principio me costó un poquito, pero ahí vamos poco a poco a adaptarnos”.

El encargado de impartir justicia será Alan Enrique Martínez, acompañado de los asistentes Edgar Iván González y Carlos Antonio Aldrete. El cuarto oficial será el árbitro Axel Meza Méndez.

Las acciones arrancan a partir de las 20:00 horas y la transmisión será completamente en vivo por ESPN 3 y marcaclaro.com.

SÁBADO 10 DE AGOSTO

Dorados vs. Celaya

20:00 Horas

TERNA ARBITRAL

ÁRBITRO CENTRAL: Alan Enrique Martínez Vega.

ASISTENTE UNO: Edgar Iván González Rosales.

ASISTENTE DOS: Carlos Antonio Aldrete Jiménez.

CUARTO ÁRBITRO: Áxel Meza Méndez.