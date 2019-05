Dorados saldrÃ¡ con la frente en alto: Maradona

Dorados saldrá con la frente en alto: Maradona

El timonel argentino habló tras igualar a un tanto en el encuentro de ida de la Gran Final

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Después de que Dorados de Sinaloa igualara a un tanto en el Coloso del Humaya ante Atlético San Luis en el encuentro de ida de la Gran Final del Clausura 2019, el director técnico Diego Armando Maradona habló en conferencia de prensa sobre la labor que hicieron sus pupilos dentro del terreno de juego.

“El resultado nos condena a nosotros porque llevamos el partido adelante y la única pelota que cae de ellos en nuestra área hacen el gol, pero seguimos siendo el mismo equipo de siempre y no vamos a caernos. Estamos en la final, seguimos, nos duele el resultado, pero el futbol tiene estas cosas, te puede dar y te puede quitar. No tuvimos la reacción que deberíamos tener, pero los jugadores dieron todo en la cancha y estoy orgulloso de ellos, también de la afición que nos apoyó en todo momento. Tenemos una buena base y experiencia, lamentamos no poder darle el triunfo a la gente”, señaló.

Diego Maradona expresó a los medios de comunicación que nadie ha ganado el trofeo aún, por lo que espera que sus pupilos mantengan el entusiasmo y disputen un gran encuentro el domingo que los consagre como campeones del certamen en tierras potosinas.

“En San Luis espero ver lo mismo que vi el día de hoy, ganas y entusiasmo en el equipo, no se ha perdido nada, el golpe final lo pueden dar ellos, así como nosotros podemos liquidarlos en un contragolpe, no hay un ganador que se lleve la copa, el trofeo se lleva después de que se jueguen los partidos”, expresó.

Por último, el estratega argentino finalizó comentando que el Gran Pez ya le dio vuelta a la hoja y que piensa en el encuentro de vuelta donde esperan desempeñar el buen futbol que los ha caracterizado durante el torneo para buscar alzarse con el título.

“Vamos a levantar la cara, esto necesita de mucha psicología porque físicamente en tres días no se puede hacer mucho, tenemos un buen plantel, un equipo que hemos llegado a donde estamos por mérito propio e iremos con la frente bien alta a San Luis, vamos a jugar como hemos jugado hasta ahora, no se murió nadie y esto les sirve a jugadores que he debutado. Necesitamos analizar el encuentro, no me voy contento, pero sí satisfecho por el rendimiento del equipo y debemos de trabajar y corregir los errores que cometimos. Es un buen reto donde los chicos se tienen que hacer hombres y ésta es una gran oportunidad para ellos, vamos con la frente bien alta, estamos orgullosos de ser parte de esta final”, concluyó.

