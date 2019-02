Dorados saliÃ³ con la frente muy alta: Diego Armando Maradona

Dorados salió con la frente muy alta: Diego Armando Maradona

El estratega argentino dedica el pase a cuartos de final de la Copa MX al corazón de sus jugadores

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Después de que Dorados de Sinaloa se impusiera en tanda de penaltis con marcador de 4-2 ante los rojinegros del Atlas y avanzara a la instancia de cuartos de final de la Copa MX, el director técnico Diego Armando Maradona habló en conferencia de prensa sobre la labor que hicieron sus pupilos dentro del terreno de juego para quedarse con la victoria.

“Quiero dedicar esta calificación a cuartos de final al corazón de mis jugadores, nos daban por muertos y nosotros sabíamos que teníamos un as bajo la manga, los aguantamos bien en el juego. Me pareció que Atlas se sintió un poco abrumado por nosotros, quizá por el cambio de la A a B, en la A te deja jugar más y en la B nosotros fuimos a presionarlos en todos los sectores de la cancha. Por supuesto, esto me recuerda cuando caímos ante Atlante y ya que transcurrió un tiempo puedo decir que ningún equipo tiene una diferencia de tres goles con Dorados”, señaló.

Diego Maradona comentó que después del encuentro ante Cafetaleros, se tuvo poco tiempo de entrenamiento donde algunos jugadores no pudieron recuperarse físicamente, por lo que se mostró orgulloso de que el once que presentó ante Atlas entregó todo en el terreno de juego y consiguió el pase a la siguiente ronda del torneo copero.

“Tuvimos poco tiempo de entrenamiento, lo hicimos con jugadores tocados que están sintiendo el ritmo constante de liga y copa y me decidí por este equipo que, gracias a ellos, me demostraron que están a la par de cualquiera para ser titular. Cuando llegamos nosotros lo hicimos para conformar un equipo y salir a la cancha con dignidad y esa es la palabra de hoy, Dorados salió con la frente muy alta y nadie puede decir que tiramos, robamos o pedimos algo, al contrario, hicimos todo lo que tiene que hacer un equipo de Primera División”, comentó.

Por último, el estratega argentino resaltó a los medios de comunicación su confianza en sus pupilos y aseguró que, con la calidad y entrega dentro del terreno de juego, podrán alcanzar un puesto en la liguilla del Ascenso MX.

“Yo creo en mis jugadores, en el entrenamiento que les hago hacer y los profesionales que son, por ejemplo, José Lugo que tiene 20 años y ‘Panchito’ Contreras que los hago jugar dos partidos y lo hace como si tuviera 28 años, por ello no tengo dudas que vamos a luchar hasta el final para calificar a liguilla, los jugadores nuevos y los que ya teníamos nos dan un plus más seguro que el año pasado y es por ello que yo tengo fe”, finalizó.