FUTBOL

Dorados visita Tamaulipas en busca de los cuatro puntos

El Gran Pez se meterá al Marte R. Gómez de Ciudad Victoria para verse las caras frente a Correcaminos de la UAT en la Jornada 8

Noroeste / Redacción

Con los cuatro puntos en la mira, Dorados de Sinaloa viajó al estado de Tamaulipas para enfrentarse a Correcaminos en un choque que sacará chispas, pues ambas oncenas tienen la firme encomienda de sumar puntos para incrementar sus posibilidades de liguilla, tras completarse la primera mitad del torneo regular en el Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión en nuestro país.

Dorados cayó 2-0 en su compromiso más reciente, disputado en Hermosillo frente a los Cimarrones de Sonora. Para este partido, se espera que Rafael “Chiquis” García recupere elementos que estaban lesionados, caso concreto de Giovanny León, y altas probabilidades de que el capitán Alonso Zamora también pueda ver minutos.

Por su parte, la tropa naranja igualó a dos goles en Oaxaca frente a los Alebrijes en un partido de muchas emociones y llegadas a las porterías. La UAT se ubica en la posición once con ocho puntos alcanzados en lo que va del campeonato y Roberto Hernández contará con plantel completo para enfrentar al equipo de Sinaloa.

Luis Felipe Félix, sinaloense canterano del Gran Pez, dijo sentirse sumamente motivado por haber visto sus primeros minutos del Guard1anes 2021 ante Cimarrones, tras ingresar de cambio al mediotiempo del encuentro disputado en la capital sonorense.

“Fueron mis primeros minutos del torneo y me sentí muy bien, con mucha confianza, el profe me pidió que hiciera lo que venía trabajando, que empezara a divertirme y gracias a Dios tuve minutos, no fue el resultado que esperábamos pero tenemos fe que el resultado que viene va a ser mejor para nosotros” añadió el nativo de El Carrizo, Sinaloa.

Félix tiene sus metas claras, aportar valor al equipo desde donde le toque hacerlo; sin embargo, aseguró que en sus planes está empezar a incrementar el tiempo en el terreno de juego, situación por la que ha venido trabajando desde campeonatos atrás.

“Para mí sigue empezar a ganar minutos como lo he venido intentado desde otros torneos, dar lo mejor y aportar lo que pueda para el equipo, para La Pecera” apuntó el carrilero por derecha.

Finalmente, el joven sinaloense enfatizó que la visita a Ciudad Victoria no será nada sencilla, pero aceptó que el grupo requiere de una victoria para poder escalar puestos en su lucha por meterse entre los invitados de la fiesta grande de Expansión MX.

“Pienso que contra Correcaminos va a ser una visita complicada pero vamos a ir por esos cuatro puntos, los necesitamos y estamos trabajando para poder ganarlos. A nuestra gente pedirles que nos sigan apoyando, que esto va para arriba y estamos buscando la oportunidad para darles alegrías” finalizó el elemento con proceso completo en fuerzas básicas Dorados de Sinaloa.

De nueva cuenta, la transmisión por televisión correrá por cuenta de Fox Sports y Claro Sports, mientras que también la opción de streaming de YouTube será habilitado a través de la señal de Marca Claro.

EL JUEGO

MARTES 2 DE MARZO

Correcaminos vs Dorados

16:00 Horas