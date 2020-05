Doravene Peña

Doravene Peña, es una estrella guía

Para la directora general de la fundación Estrella Guía IAP, servir a los demás le da sentido y plenitud a su vida

Leopoldo Medina

Culiacán._ Brindar la información, apoyo y bienestar a padres que enfrentan un diagnóstico complicado con sus hijos, aprendiendo a potencializar sus habilidades a través de métodos, grupos de apoyo y cursos especializados, son las herramientas que brinda Estrella Guía IAP.

Una de sus fundadoras es Doravene Guadalupe Peña Angulo, quien explicó que la institución nació a raíz de una experiencia personal, apoyando a una familia llena de voluntad, amor y esperanza.

“La vida me colocó en una posición de acompañar a una pareja de amigos que tras nueve años de espera lograron tener un bebé, quien nació con muchas dificultades y ante el estrés que vivía la pareja por la situación de su bebé, trabajé con ellos con técnicas de relajación que les permitiera lleva la situación de mejor manera”, recuerda.

Una vez que el niño salió del hospital y en su búsqueda de saber cómo hacer para que el pequeño tuviera un mejor futuro, se encontraron con la mamá de una niña con parálisis cerebral, quien a base de una metodología de unos institutos en Filadelfia, recibiendo terapias en casa, obtuvo excelentes resultados.

Al saber esta información, Doravene decidió tomar la capacitación para ayudar al pequeño, en el trayecto, fue invitada por la mamá de la niña a que aplique en su hija las técnicas de relajación, que le permitieran descansar y continuar sus actividades al día siguiente, tomando sus ocho horas de terapia.

Ante los buenos resultados de la paciente y la buena amistad que surgió con su mamá, Peña Angulo recibió la invitación de formar parte del proyecto de una fundación a la que llamaron Estrella Guía IAP, fundada en 2008.

“Junto a la mamá de la niña, creamos este organismo, con el objetivo de que ella compartiera con familias que viven la misma situación, buscando darles una solución, así es como nace de manera oficial Estrella Guía en 2008, dejando mi trabajo en la iniciativa privada, para integrarme como directora general de la misma”, indica.

Brindan una mano amiga

Desde formar al equipo sólido y comprometido de colaboradores, para crear ese lazo de entrega y compañía con las familias que necesitan su apoyo, es parte fundamental de su trabajo al frente de este organismo, aplicando los distintos programas que como institución ofrece dentro y fuera, e impartiéndolos actualmente en 33 escuelas.

“Actualmente somos 21 personas las que integran Estrella Guía, cumpliendo 12 años ya, y puedo decir que son de los más bellos que he disfrutado en mi vida, porque me he sentido muy plena, porque estoy haciendo lo que me gusta, ayudar”, señala.

Evoluciona con los jóvenes

Algo que disfruta Doravene de su trabajo diario es convivir con los jóvenes, encontrando en ellos esa chispa de innovación, de alegría, porque hoy en día los papás son más jóvenes, por lo que es más fácil para ellos aplicar cada una de las metodologías que aprenden en la institución.

“La idea de trabajar con jóvenes en Estrella Guía es para prepararlos, que tomen todas las herramientas y continúen sus días aplicando lo aprendido con los nuevos papás jóvenes, porque además, ellos manejan otros conceptos distintos a los que pueda tener yo y a esto se le llama evolucionar”.

Doravene señaló que desde su intervención llevando sus programas a instituciones preescolares, a través de la nueva plataforma que están preparando, podrán llegar con información de lo que ellos son, a más de 110 mil nuevos papás de esos niños que entran a segundo grado de preescolar, solo en Sinaloa.

“Nuestra ambición con esta plataforma, no termina solo en Sinaloa, una vez que tengamos muy bien probado y aceptado el estado, la plataforma como aplicación, estará disponible en todo México, porque ayudar en todo el país es lo que queremos hacer”.

Estrella Guía resaltó Peña Angulo, a lo largo de 12 años, le ha permitido florecer, servir a los demás, herencia que le viene de familia, por sus abuelas Veneranda y Dorotea, de quienes conoció el valor e importancia de ayudar a los demás.

“El reto de estar al frente de Estrella Guía ha sido muy grande, y lo es más ahora al trabajar con muchos jóvenes por toda la innovación que traen consigo, así como el estar viviendo con el dolor de manera muy cercana, buscando levantar a las familias que se derrumban al conocer el diagnóstico de sus hijos, llegando emocionalmente debastadas”.

Resaltó que ante esta situación ellos tienen las herramientas para cambiar esos semblantes tristes, trabajar con ellos y darles así más alegría y toda la información que requieren para ayudar a sus hijos.

Disfruta servir a la sociedad

Acompañar e informar a las familias a través de sus programas enfocados en el funcionamiento cerebral para que descubran un camino al bienestar emocional, personal y familiar es la visión que como organización han mantenido desde su nacimiento.

“Creo que si yo he sido tan bendecida es por alguna razón, creo que Dios me tiene aquí para ayudar y poder tener la energía, la lucidez para tener esta persistencia y fortaleza, a mí me gusta crear, y sé que cuando llega algo, es porque hay que revisarlo y rediseñar para encontrar el cómo sí de las cosas”.

Entre los principales logros que destaca en estos 12 años de existencia de Estrella Guía, se encuentran el haber dejado dos años después de su creación el concepto de intervención directa con los niños, para mejor capacitar, formar e informar a los papás con hijos con lesión o desorganización cerebral, a través de expertos desarrolladores cerebrales de Estados Unidos.

“Como organismo nos dedicamos 100 por ciento a los papás, porque ellos son el principal motor de esos niños con dificultad, orientándolos, así como a maestros, y cuidadores de esos pequeños, porque a ellos les irá mejor, si nosotros nos aseguramos que los adultos que están a su alrededor tengan las herramientas, tanto emocionales como de desarrollo cerebrales, podrán ayudar al niño”.

Peña Angulo resaltó que si algo tiene que agradecer a Estrella Guía, es sin duda, haberla puesto en un espacio, en una situación de servir.

“Me llena el corazón el servir a los demás, es algo que le da sentido a mi vida, agradezco mucho a Estrella Guía la confianza que me ha tenido para ser la cabeza de la misma, donde he desarrollado fortalezas, aplicando la creatividad, y retos a los que hay que entrarle con todo”.

¿Cómo ayudar?

Para ayudar a la fundación puede hacerlo de dos maneras, con su tiempo, ya que muchas de sus actividades pueden realizarse gracias al apoyo extraordinario de los voluntarios y voluntarias.

Otra forma es a través de donativos, depositando en Bancomer a nombre de Estrella Guía IAP a la cuenta 0159669728, clabe interbancaria 012730001596697284

Estrella Guía IAP está ubicada en calle Francisco Márquez 9, en la colonia Chapultepec. Teléfonos: (667) 715 1294, 715 3702 y 717 8236.

“Creo que si yo he sido tan bendecida es por alguna razón, creo que Dios me tiene aquí para ayudar y poder tener la energía, la lucidez para tener esta persistencia y fortaleza".

Doravene Peña Angulo

Directora general de Estrella Guía IAP