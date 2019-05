Doris Day, leyenda de Hollywood, muere a los 97 aÃ±os

Doris Day, leyenda de Hollywood, muere a los 97 años

Cantante y actriz de voz dulce, cuyos dramas de cine, musicales y comedias la convirtieron en una de las mejores estrellas en los años 50 y 60

Sinembargo.MX

LOS ÁNGELES (SinEmbargo)._ Doris Day, cantante y actriz de voz dulce cuyos dramas de cine, musicales y comedias la convirtieron en una de las mejores estrellas en los años 50 y 60 y entre las actrices de cine más populares de la historia, ha fallecido a los 97 años.

La Doris Day Animal Foundation confirmó que la actriz murió el lunes temprano en su hogar de Carmel Valley, California. La fundación dijo que estaba rodeada de amigos cercanos.

“Había gozado de excelente salud física para su edad, hasta hace poco contrajo un caso grave de neumonía, que resultó en su muerte”, dijo la fundación en un comunicado enviado por correo electrónico.

Con su lúcido contralto, su bella belleza rubia y su brillante sonrisa, fue una de las mejores dibujantes de taquilla, conocida por películas como Pillow Talk y That Touch of Mink y por canciones como “Whatever Will Be, Will Be”. (Que será, será) “de la película de Alfred Hitchcock El hombre que sabía demasiado.

Con el tiempo, se convirtió en algo más que un nombre sobre el título: hasta su alegre y aliterado nombre artístico, representó un momento de inocencia y amor de categoría G, un mundo paralelo a su contemporánea Marilyn Monroe. El chiste, atribuido tanto a Groucho Marx como al actor y compositor Oscar Levant, era que habían conocido a Day “antes de que ella fuera virgen”.

Su bella belleza rubia y su brillante sonrisa la hizo de las mejores dibujantes de taquilla. Foto: Doris Day Animal Foundation (DDAF), Facebook

Day no fue Doris Day, por elección y por mala suerte.

En Pillow Talk, estrenada en 1959 y su primera de tres películas con Rock Hudson, con orgullo se encontró con lo que llamó “lo contemporáneo en mí”. Su libro de 1976, Doris Day: Her Own Story hizo una crónica de sus problemas de dinero y tres matrimonios fallidos, en contraste con la feliz publicidad de su carrera en Hollywood.

“Tengo la desafortunada reputación de ser Miss Goody Two-Shoes, la virgen de los Estados Unidos, y todo eso, así que me temo que a algunas personas les sorprenda decir esto, pero creo firmemente que no hay dos personas que deban casarse hasta que Han vivido juntos “, escribió.

Nunca ganó un Premio de la Academia, pero Day recibió una Medalla Presidencial de la Libertad en 2004, cuando George W. Bush lo declaró “un buen día para Estados Unidos cuando Doris Marianne von Kappelhoff de Evanston, Ohio, decidió convertirse en una artista”.

En los últimos años, pasó gran parte de su tiempo abogando por los derechos de los animales. Aunque en su mayoría se retiró del mundo del espectáculo desde la década de 1980, aún tenía muchos seguidores que una colección de canciones inéditas de 2011, “My Heart”, llegó al top 10 en el Reino Unido. El mismo año, recibió un premio por su trayectoria en la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Amigos y simpatizantes cabildearon durante años para conseguirle un Oscar honorífico.

Nacida de profesora de música y ama de casa, había soñado con una carrera de baile, pero a los 12 años sufrió un accidente paralizante: un tren en el que se encontraba chocó y su pierna estaba muy fracturada. Escuchando la radio mientras se recuperaba, comenzó a cantar junto a Ella Fitzgerald, “tratando de captar las formas sutiles en que sombreaba su voz, la forma casual pero limpia en que cantaba las palabras”.

El día comenzó a cantar en una estación de radio de Cincinnati, luego en un club nocturno local, y luego en Nueva York. Un líder de banda cambió su nombre a Día, después de la canción “Día tras Día”, para que se ajustara a una marquesina.

El matrimonio a los 17 años con el trombonista Al Jorden terminó cuando, según ella, la golpeaba cuando tenía ocho meses de embarazo. Ella dio a luz a su hijo, Terry, a principios de 1942. Su segundo matrimonio también duró poco. Regresó a la banda de Les Brown después de que se disolvió el primer matrimonio.

Su carrera en Hollywood comenzó después de que ella cantó en una fiesta de Hollywood en 1947. Después de su temprana fama como cantante de banda y una temporada en Warner Bros., Day ganó los mejores avisos de su carrera con Love Me or Leave Me, la historia de la cantante Ruth Etting y su mafioso marido-gerente. Inicialmente se resistió, pero la película de 1955 se convirtió en una taquilla y un éxito crítico.

Siguió con otra película impresionante, El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, protagonizada por ella y James Stewart como una pareja inocente atrapada en un plan de asesinato internacional. Ella canta “Que será, será” justo en el momento en que la historia llega a su clímax y los espectadores están fuera de sí con suspenso. La comedia de 1958 Teacher’s Pet la emparejó con una anciana Clark Gable como profesora idealista de periodismo universitario y su alumna, editora de un periódico de la vieja escuela.

Pero encontró su mayor éxito en comedias sexuales elegantes, comenzando con su papel nominado al Óscar en Pillow Talk. Ella y Hudson eran dos neoyorquinos que compartían una línea telefónica y al principio se odiaban mutuamente.

Siguió con The Thrill of It All, interpretando a una ama de casa que gana fama como cantante de televisión, para disgusto del obstetra esposo James Garner. Los dueños de los teatros de la nación la votaron como la mejor estrella de la producción de dinero en 1960, 1962, 1963 y 1964.

Su primer éxito musical fue el gran éxito de 1945, “Sentimental Journey”, cuando apenas tenía 20 años. Entre las otras canciones que hizo famosas se encuentran “Everybody Loves a Lover”, “Secret Love” y “It’s Magic”, una canción de “Romance on the High Seas”, su primera película.

El crítico Gary Giddins la llamó “la cantante más cool y sexy de baladas lentas en la historia del cine”.

“Romance on the High Seas” había sido diseñado para Judy Garland, y luego Betty Hutton. Ambos se retiraron, y Day, recomendado por los compositores Sammy Cahn y Jule Styne, ganó el papel. Warner Bros. aprovechó su nueva estrella con una serie de musicales, que incluyen “My Dream Is Yours”, ″ Tea for Two “y” Lullaby of Broadway “. Sus dramas incluyeron” Young Man with a Horn “, con Kirk Douglas y Lauren Bacall y “Storm Warning”, con Ronald Reagan y Ginger Rogers.

Su última película fue With Six You Get Eggroll, una comedia de 1968 sobre una viuda y un viudo y los problemas que tienen al mezclar a sus familias.

Con la tendencia de las películas a un sexo más explícito, recurrió a la televisión para recuperar sus finanzas. The Doris Day Show fue un éxito moderado en su carrera de 1966-1973 en CBS.

La desilusión creció en la década de 1960 cuando descubrió que las inversiones fallidas de su tercer marido, Martin Melcher, la dejaron profundamente endeudada. Finalmente ganó una sentencia multimillonaria contra su abogado.

Se casó con Melcher, que trabajaba en la oficina de su agente, en 1951. Se convirtió en su gerente y su hijo tomó su nombre. En la mayoría de las películas que siguieron a Pillow Talk, Melcher fue incluido como coproductor. Melcher murió en 1969.

En su autobiografía, Day recordó que su hijo, Terry Melcher, le dijo que los 20 millones que había ganado se habían desvanecido y que debía alrededor de 450 mil millones principalmente por impuestos.

En 1974, Day ganó un juicio de22.8 millones contra Jerome B. Rosenthal, su abogado y gerente de negocios, por mal manejo de los activos de ella y Melcher.

Terry Melcher, quien murió en 2004, se convirtió en compositor y productor musical, trabajando con estrellas como los Beach Boys. Pero también fue famoso por un aspirante a músico que rechazó, Charles Manson. Cuando Manson y sus seguidores se embarcaron en su alboroto asesino en 1969, se dirigieron a la casa que una vez fue propiedad de Melcher y se encontraron con la actriz Sharon Tate y algunos visitantes, todos los cuales fueron asesinados.

Day se casó por cuarta vez a los 52 años con el empresario Barry Comden en 1976. Vivía en Monterey, California, dedicando gran parte de su tiempo a la Doris Day Animal Foundation.

- Con información de AP