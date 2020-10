Dos actores mexicanos se perfilan entre los próximos nominados al Óscar

Dos mexicanos se encuentran en la mira de las predicciones para las próximas nominaciones del premio Óscar. Según la revista Variety, los actores Armando Espitia y Christian Vázquez tendrían posibilidades de pertenecer a las categorías de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto.

El trabajo de los actores es reconocido por su participación en la cinta “Te llevo conmigo” (I Carry You With Me), una coproducción México-Estados Unidos que ya se perfila como una opción dentro de los nominados a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La norteamericana Heidi Ewing, quien ya cuenta con una nominación al Óscar por el documental “Jesus Camp”, fue la responsable de dirigir este proyecto. Una cinta retadora para la directora, ya que se trata de su primer largometraje en español (idioma que no domina), además de que fue grabado gran parte en México, publicó forbes.com.mx.

“Te llevo conmigo” es una mirada sobre la ambición y presión social por parte del protagonista, un Chef que deja a su familia y a su alma gemela en México para hacer un viaje a la ciudad de Nueva York, lugar que le cambiará la vida para siempre.

Based on true love. Heidi Ewing's luminous, moving debut as a narrative filmmaker, follows a tender romance spanning decades. Watch the trailer for I CARRY YOU WITH ME (TE LLEVO CONMIGO). #ICarryYouWithMe pic.twitter.com/RSHSeCGU8g