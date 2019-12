Dos diputados locales de Sinaloa renuncian a su aguinaldo

Flora Isela Miranda anunció su renuncia a esta prestación desde noviembre, mientras que Pedro Villegas Lobo dice que los donará para colegiaturas de estudiantes de escasos recursos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Los diputados Flora Isela Miranda Leal, quien se declaró independiente, y Pedro Villegas Lobo, del grupo parlamentario de Morena, informaron este martes en el Congreso del Estado que renunciarán a su aguinaldo.

Miranda Leal fue la legisladora que renunció al grupo desde mediados de noviembre pasado, luego de que el grupo mayoritario acordó regresar los fondos de gestión y se extendió el monto para viáticos.

La diputada por Guasave informó primero que renunciaba a los 154 mil pesos de aguinaldo y acusó a sus ex compañeros morenistas de actuar con falsa austeridad.

La mayoría de los diputados, recalcó, ya cobró esta prestación.

“Por lo que pude ver ayer todos mostraron su cheque, desconozco quién no lo haya hecho hasta el momento, pero su servidora no, estoy revisando si no hay condiciones para que en diciembre para resolver qué pasaría con ese aguinaldo mío estaría viéndolo en enero”, explicó.

Villegas Lobo, por su parte, dijo que ese dinero lo usaría para repartirlo entre estudiantes de las universidades autónoma de Sinaloa y de Occidente, que atraviesen problemas económicos para cubrir sus colegiaturas.

“Yo quiero decirle a los ciudadanos que mi aguinaldo lo voy a donar a todos los estudiantes de la UAdeO y de la UAS que tienen su próxima colegiatura, todos aquellos estudiantes que realmente tienen un problema económico y no puedan pagar su colegiatura, se pueden acercar a mí para hacer una lista y lo que me alcance de los 154 mil pesos, poderles yo darle ese dinero para su colegiatura”, dijo Villegas Lobo en conferencia de prensa.

“Al final de todo Morena no es el ejemplo el tener dinero ni mucho menos, no nos mueve el dinero, sin embargo pues fue algo que se aprobó, y es algo que para mí (es) beneficioso para apoyar a quienes más, a veces los jóvenes no tienen para pagar sus colegiaturas, y pues qué bien que yo pueda aportarles por lo menos con ese dinero”.