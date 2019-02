Dos ex Alcaldes de Escuinapa son llamados a comparecer, pero no acuden

Hugo Enrique Moreno Guzmán y Fernanda Oceguera Burques deben aclarar el destino final de dos computadoras que no han sido localizadas en el Ayuntamiento, así como irregularidades en la entrega-recepción

Carolina Tiznado

12/02/2019 | 12:28 AM

ESCUINAPA._ Dos ex Alcaldes han sido llamados a comparecer y se han integrado tres carpetas de investigación que se han enviado a la Fiscalía Anticorrupción, informó la Síndica Procuradora.

"Se ha llamado a comparecer a los ex Alcaldes Fernanda Oceguera y Hugo Enrique Moreno Guzmán, por algunos detalles y por la entrega-recepción, no han acudido, también ya envíamos tres carpetas de ex funcionarios a la Fiscalía Anticorrupción", dijo Olivia Santibáñez Domínguez.

Informó que la entrega-recepción no se dio de manera transparente y por eso ha sido citado el ex Alcalde Moreno Guzmán.

Hay dos computadoras desaparecidas del área de Presidencia, y deben explicar dónde están o quién se las quedó, expuso la funcionaria.

De los ex funcionarios a los que se les integraron expedientes y se enviaron a la Fiscalía Anticorrupción, no quiso dar detalles de quiénes son, pero sí informó que la ex Directora de Obras Públicas, Zaydee Padilla, ha sido llamada por haber otorgado permisos para una funeraria sin contar con el debido procedimiento.

Audita ASE a la Comuna

Santibáñez Domínguez manifestó que a solicitud del Alcalde Emmett Soto Grave y de ella, hace tres semanas la Auditoría Superior del Estado audita todas las áreas del gobierno local.

Se han detectado hasta el momento observaciones en la obra pública que se realizó y que fue mal hecha o con material de mala calidad, explicó.

La ASE terminará sus auditorías probablemente esta semana, informó.