Dos fotÃ³grafos mexicanos van por el World Press Photo

Uno de los más importantes concursos en el mundo del fotoperiodismo, el World Press Photo, dio a conocer a los finalistas de sus categorías. Dentro de las 43 nominaciones anunciadas destaca el trabajo de dos mexicanos: Pedro Pardo y Yael Martínez.

Durante seis décadas dicha organización ha dado valor a las imágenes de los fotógrafos de todo el mundo, citó forbes.com.

El World Press Photo premia a las imágenes en categorías como deportes, retrato e historia del año, entre otras. Sin embargo, la categoría de la Mejor Fotografía del año suele ser la más esperada y competida.

Este año, los trabajos visuales de los fotógrafos mexicanos destacaron entre las más de 78 mil 800 fotografías de más de 4 mil fotógrafos recibidas por la organización.

