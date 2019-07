Dos hombres intentan robar casa de AngÃ©lica Rivera; los detienen tras enfrentarse con escoltas

Dos hombres intentan robar casa de Angélica Rivera; los detienen tras enfrentarse con escoltas

Un hombre colombiano y uno venezolano ingresaron a la casa de la ex primera dama, ubicada en Paseo de las Palmas

Noroeste / Redacción

20/07/2019 | 11:09 AM

Dos hombres, uno colombiano y otro venezolano, fueron detenidos tras ingresar e intentar robar la casa de la ex primera dama Angélica Rivera, ex esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los extranjeros ingresaron a su domicilio, ubicado en Paseo de las Palmas, en donde fueron enfrentados por escoltas que resguardaban la residencia.

El colombiano, de 27 años, resultó herido con un impacto de bala en la pierna, y su acompañante, un venezolano, de 35 años, tuvo lesiones por golpes, una fractura en cigomátimo y en la pierna derecha, por lo que fueron internados en la Cruz Roja Polanco, difundió animalpolitico.com.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor de las 22:40 horas del jueves, los elementos de seguridad realizaban su recorrido cuando fueron alertados de un robo en proceso a una casa habitación.

Al llegar al lugar, un hombre de 40 años de edad se identificó con los uniformados como personal de seguridad de la vivienda de la actriz y les entregó a los dos hombres.

Previo a su traslado para su atención médica a los detenidos se les encontró entre sus pertenencias una mochila de color negro, la cual contenía herramientas: dos desarmadores largos, una cizalla, una pinza corta alambre, un desarmador plano corto, una barrera tipo pata de cabra, dos pinzas de presión, un desarmador corto punta de cruz.

Además se decomisaron un par de guantes negros, dos gorras tipo beisbolera, una de color azul marino marca puma y otra de color negro, dos teléfonos celulares y diversa joyería.

Un guardia de seguridad de la vivienda quedó también bajo custodia, junto con su arma de cargo, una pistola de la marca Zig Zawer, de color negra, calibre 380 milímetros, con un cargador y cinco cartuchos útiles de la marca Águila, calibre .380 milímetros.

Por los hechos, se inició la carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación con violencia. El inmueble quedó bajo custodia de los elementos de seguridad.

Hasta este momento, la reconocida actriz no se ha pronunciado al respecto ni existe más información del caso.