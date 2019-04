Dos hombres y dos mujeres deben tener el derecho de unirse legalmente: Iglesia

Esteban Robles Sánchez, Vocero de la Diócesis de Culiacán se dijo a favor de la unión legal entre personas del mismo sexo, sin embargo está en contra de que se le llame matrimonio

Antonio Olazábal

Dos hombres o dos mujeres deben tener el derecho de unirse legalmente, opinó Esteban Robles Sánchez, Vocero de la Diócesis de Culiacán.

El representante de la iglesia católica sostuvo que no hay ciudadanos de primera o de segunda, y que es de verdadera importancia que todas las personas tengan acceso a todos los beneficios y obligaciones que conlleve una unión legal entre dos personas.

"Es muy válido que existan uniones, o sociedades de convivencia donde personas del mismo sexo accedan a los derechos de todo ciudadano, porque aquí no se trata de ver quién es ciudadano de primera o de segunda, todos somos iguales como ciudadanos", afirmó.

"Pero el matrimonio, la misma palabra lo dirá, de manera natural, pues es entre hombre y mujer, ahora, con ello no quiero decir, y ese es el meollo del asunto, que no exista el derecho de uniones entre dos hombres y dos mujeres, tienen todo el derecho legal, tendrían que tenerlo", subrayó.

Robles Sánchez añadió que el que este tipo de uniones no tengan ningún cobijo legal, dificulta que las personas puedan gozar de beneficios como lo es una herencia u otros beneficios; sin embargo reiteró que a esta unión no se le debe de denominar con la palabra matrimonio.

"De repente uno de ellos está en peligro de muerte y no puede acceder en los últimos momentos, acompañar con quien ha vivido toda la vida, ni siquiera puede heredar, ni siquiera puede acceder a servicio social, por qué, porque no hay una figura jurídica que lo represente. Este tipo de uniones sí, que se les llame matrimonio no", enfatizó.

"Todo mundo por ser hijos de Dios tenemos derechos y obligaciones, nuestras obligaciones son generar nueva vida, por eso el matrimonio es una institución natural, por lo tanto sagrada, de la cual aparecen nuevos integrantes de la sociedad de nuestra iglesia y mundo", detalló.

El Padre afirmó que la iglesia católica una religión que está con las puertas abiertas para todos, pero pidió respeto para el resguardo de lo que es la familia tradicional, el matrimonio.

"Todo mundo por ser hijos de Dios tenemos derechos y obligaciones, nuestras obligaciones son generar nueva vida, por eso el matrimonio es una institución natural, por lo tanto sagrada, de la cual aparecen nuevos integrantes de la sociedad de nuestra iglesia y mundo", señaló.

"Hay que desenmascarar este misterio, y hay que desenmascarar este engaño de ciertas voces, no estamos en contra de nadie, al contrario, la iglesia es una institución de puertas abiertas, pero, si hablamos de una familia, como tal debe ser resguardada", puntualizó.