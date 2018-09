Dos mazatlecas vivieron en carne propia el sismo del 19 de septiembre

Verónica Escobedo y Frambel Lizárraga narraron los momentos de angustia que vivieron durante el sismo que sacudió a la Ciudad de México

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Recordar los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 les provoca escalofrío.

Ellas, dos mazatlecas que dejaron su tierra natal para laborar en la Ciudad de México, recuerdan ambos sismos con respeto y con un gran nudo en la garganta.

Se trata de Verónica Escobedo Ureña y Frambel Lizárraga, quienes salieron ilesas en ambos sismos.

Frambel recordó que el 19 de septiembre del año pasado parecía un día como cualquier otro.

La alerta sísmica había sonado anunciando el simulacro de cada año.

Luego de desayunar se dirigió a una oficina pública ubicada en el Centro de la Ciudad de México.

“Hice un trámite y empecé a ver que todo se movía, las cosas se caían, las computadoras, la gente se levantó de sus lugares y salieron a la calle”, relató.

Frambel aseguró sentirse impactada, pues tardó en activarse la alarma sísmica.

Quiso salir del edificio público y no fue posible porque la gente saturó las salidas de emergencia.

“Entonces los policías nos dijeron que nos teníamos que pegar en la pared hasta que pasara el movimiento, luego recogí mis cosas y empecé a caminar.

“A mi paso fui viendo edificios cuarteados, gente herida, niños llorando, durante tres días no tuvimos agua ni luz, fue terrible, mi familia supo que estaba viva, pero durante tres días no supieron de mí, proque no había luz para cargar mi celular”, añadió.

Verónica Escobedo vivió una situación similar, solo que ella se encontraba en la grabación de una serie.

La mazatleca recuerda que salió corriendo de la locación donde grababa.

“No traía casi carga en el teléfono, se detuvo la grabación y nos pidieron ir a casa por la inseguridad de los edificios donde se grababa la serie para la que laboraba el año pasado.

“Finalmente después de horas llegué a mi casa, me fui en metro, no me había dado cuenta de la magnitud, pues no me había tocado pasar por derrumbes hasta que llegamos a una colonia y había bardas caídas”.

Verónica y un grupo de amigos se sumaron a las brigadas de rescate, pero lo hicieron de madrugada, que era en los horarios donde la mayor parte de la gente que apoyaba dormía.

“Durante días pasamos botes con escombro, muchos, botes y más botes, dolían los brazos, ayudamos lo más que pudimos, luego, en cuanto pude, viajé a Mazatlán a ver a mi familia y me los comí a besos, pero luego regresé a la Ciudad de México porque acá tengo mi trabajo”, comentó.

Para estas dos mazatlecas, vivir en la capital del país no es fácil.

Viven con la sicosis de que en cualquier momento se activará la alerta sísmica y deberán salir corriendo.

Durante el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017 se sumaron 369 personas fallecidas en seis entidades como consecuencia del fenómeno natural.

Del total, 228 personas correspondieron a la Ciudad de México; 74 a Morelos; 45 a Puebla; 15 al Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.

Medio centenar de edificios se derrumbaron en Ciudad de México y unos 8 mil más sufrieron daños.