Dos noticias falsas sobre Angélica Rivera: no dijo que indígenas dan asco ni que México está lleno de delincuentes - Noroeste

VERIFICADO 2018

Dos noticias falsas sobre Angélica Rivera: no dijo que indígenas dan asco ni que México está lleno de delincuentes

El sitio Modonoticia.com publica información falsa de la primera dama que se ha compartido casi 10 mil veces.

Verificado 2018

Montserrat Sánchez y Aldo Nicolai / Verificado 2018

En el sitio Modonoticia.com se publicaron dos noticias falsas sobre Angélica Rivera, esposa del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Esta información falsa se ha compartido casi 10 mil veces en grupos de Facebook como AMLO Manuel López Obrador presidente de México 2018-2024, Guajolote estrangulado y Voto masivo a ya sabes quien.

El sitio publicó que la primera dama escribió en su cuenta de Twitter que le da asco que los mexicanos la toquen porque “son unos mugrosos, ignorantes e indios repugnantes” y “soy mexicana pero de sangre europea”.

Según se lee en la nota, la cuenta de la primera dama es @Angelica_Rivera; sin embargo, aunque la cuenta se creó en octubre de 2009 no está activa. Además, la primera dama no tiene una cuenta oficial en esta red social.

Angélica Rivera y sus hijas

La segunda noticia falsa sobre la primera dama es, en realidad, un refrito de información —también falsa— que se publicó en junio de 2017 sobre el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Hace un año, la información falsa decía que Osorio Chong tiene fuera del país a sus hijos porque México es un país lleno de “nacos y delincuentes”. Ahora el contenido se retoma y señala como autora de la frase a Angélica Rivera.

Las dos noticias son idénticas, solo se modifica el nombre del sujeto involucrado. Verificado 2018 contrastó las publicaciones con una herramienta para comparar textos y las diferencias son mínimas.

En la nota sobre Osorio Chong se dice que el político declaró lo siguiente: “Tengo a mis hijos fuera del país porque México está lleno de ‘nacos’ y delincuentes, de esta manera me mantengo más tranquilo, sin preocupaciones.” Además agregó que “sus hijos no son de sangre indígena, y por eso no viven en este país tan peligroso”.

Y en la nueva versión sobre la primera dama, la redacción es la misma pero solo cambia el género de las personas a las que supuestamente se refiere la primera dama: “Tengo a mis hijas fuera del país porque México está lleno de ‘nacos’ y delincuentes, de esta manera me mantengo más tranquilo, sin preocupaciones.” Además agregó que “Mis hijas no son de sangre indígena, por eso no viven en este país tan peligroso”.

Verificado 2018 ya había desmentido una nota publicada por el mismo portal en el que utilizó la misma “técnica” para piratearse una noticia falsa difundida en argentina para crear otra sobre el expresidente Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador.