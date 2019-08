Dos nuevos cárteles se unen a la constelación criminal del país: Nueva Plaza y Cártel de Oaxaca

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) nació de una manera similar: anunciando sus operaciones por medio de un video. Entonces se llamaba ‘Los Mata Zetas’. Posteriormente se convertiría en una fuerza criminal que disputaría el poder con el Cártel de Sinaloa y en el mayor generador de violencia en el país

Ciudad de México (SinEmbargo).– Dos nuevos cárteles parecen haberse unido a la constelación de grupos criminales que operan en territorio mexicano. Uno de ellos es de Oaxaca, mientras que el otro parece ser una escisión del poderoso y ramificado Cártel Jalisco Nueva Generación, que dirige Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Los dos nacieron con amenazas a otras fuerzas armadas del país. Los dos se dieron a conocer públicamente en videos en los que muestran armas de grueso calibre, chalecos antibalas y una formación paramilitar.

Con un video similar, un pequeño grupo se anunció en 2007 como un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Era “Los Mata Zetas”. Después, en 2010, este grupo se independizó y desde 2011 se llama Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Actualmente se le considera el más violento y más diversificado de México, y disputa con Sinaloa el poder estado por estado de la República Mexicana.

Los dos presuntos nuevos grupos criminales son el Cártel Nueva Plaza y el Cártel de Oaxaca.

CÁRTEL NUEVA PLAZA

Mediante varios videos difundidos en redes sociales, integrantes del Cártel Nueva Plaza, encapuchados y vestidos con uniformes negros con las siglas NP, hicieron un recuento de las traiciones que ha sufrido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e invitó a sus miembros unirse a ellos.

Uno de los sujetos, quien se encuentra sentado en la mesa, realiza un recuento de las traiciones de Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Este video va dirigido a todos aquellos que han sido traicionados, humillados y sometidos por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo fui miembro del mismo, pero dónde quedó la lealtad, el honor y la justicia.. por eso los invito a unirse a mí, es el único camino, la vieja escuela”.

#Guadalajara #Jalisco Filtran video del Cartel Nueva Plaza (#NP) con mensaje para gente que fue traicionada por el #CJNG; para Erick Valencia, El Sapo, El Dani, Don Isidro, El Tanque. Video 1 de 2 pic.twitter.com/n7a48ujIfn — Loba Indomable 🐺🐾🌿🌸🍃🍂 (@loba_indomable) 23 de agosto de 2019

El sujeto que se encuentra sentado hace referencia al 53, Martín Arzola Ortega, ejecutado en un restaurante en Jalisco, sitio en el que se encontraba la esposa del Gobernador de Nayarit junto con sus hijos y sus escoltas.

“Qué pasó don Erick, nomás cayó al bote y se le olvidó al viejo que eran compañeros y patrón también... le quitaron todo el estado de Colima y la mitad de Jalisco... y dígame ¿con cuánto le ayudó Mencho para salir del bote? Le mataron a mi compa el 53 en una cita, le levantaron 8 gentes en el pu… de Zapopan, los mismos que encontraron en una oficina en ciudad Granja... los levantaron puros colombianos, con ropa deportiva. Yo no tengo gente extranjera, por lo que me deslindo de ese acto, y vea a qué lo redujeron, a nada para que no fuera una amenaza”.

También advierte a José Luis Mendoza Cárdenas, alias “El Sapo”, quien opera en el municipio de Puerto Vallarta, que está en la lista de objetivos del CJNG. “Ahí te va, por ahí supe que estorbas”, y le advirtió que estará muerto antes de que termine el año.

En un segundo video de dos minutos de duración, el hombre menciona a Jorge Ortiz, alias “El Tanque”, el cual, dice, huyó de Guadalajara por miedo a que lo asesinaran y ahora opera en Veracruz.

Y después se dirige a Nemesio Osegura a quien le advierte que pronto, la Familia Valencia encontrará su reemplazo y lo eliminará. “Mencho, ya deja de creer que lo que dice tu hijastro, no vaya a ser mira que nadie sabe para quién trabaja… lo digo por Armando Valencia, padre de Juan Carlos el 3, que pareciera que están limpiando el camino para sentarse en el trono que dices tener, mira que los que caen y matan son a tu misma gente… la sangre llama, abre los ojos”.

#Guadalajara #Jalisco Filtran video del Cartel Nueva Plaza (#NP) con mensaje para gente que fue traicionada por el #CJNG; para El Tanque, El Jardinero, para "El Mencho", Armando Valencia y Juan Carlos El Patrón 3. Video 2 de 2 pic.twitter.com/YqPjVR82EN — Loba Indomable 🐺🐾🌿🌸🍃🍂 (@loba_indomable) 24 de agosto de 2019

Y continúa: “Mencho, Sinaloa te queda grande, para que veas que estoy pa´ jalar, te dejo el 30 por ciento, porque con el 20 no se vive y retiro a la gente para que le des a tu gobierno, la paz que tanto le prometiste: Atentamente, Nueva Plaza”.

DE DÓNDE, NUEVA PLAZA

Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”, fue de las personas más cercanas y de mayor confianza de “El Mencho”, pero le declaró la guerra luego de diferencias tras el asesinato de “El Colombiano”, (operador financiero de la organización criminal) y derivó en la separación de Sánchez Martínez del CJNG en marzo de 2017 y desde entonces se dedicó a reclutar gente para formar el CNP. Se dice que decenas de jóvenes están a su servicio como halcones o narcomenudistas.

Según los reportes oficiales, “El Cholo” utiliza diversos alias, entre ellos Luis Emmanuel Rodríguez Cerros y Miguel Ángel Sánchez Solórzano.

Al Cártel Nueva Plaza se le responsabiliza de la ejecución de los 3 estudiantes de cine asesinados, en Jalisco, el 19 de marzo de 2018.

La disputa territorial entre varios de los operadores del CJNG e integrantes del Cártel Nueva Plaza, ha generado violencia en el estado de Jalisco y no descartan que los restos humanos que se localizaron en días pasados, estén relacionados con cobros de piso, extorsiones y traiciones al interior del CJNG.

CÁRTEL DE OAXACA

A través de un video que circula en redes sociales, un presunto grupo del narcotráfico que se hace llamar Cártel de Oaxaca (CDO) amenazó con más ejecuciones en la región ubicada al sur de México.

En las escenas, los supuestos delincuentes advierten que limpiarán de “chapulines y traidores” la zona de Valles Centrales, que abarca a los municipios de Tlacolula, Santa Ana del Valle, San Juan Guelavia Teotitlán del Valle, Lachigoló y Tlalixtac, todos ubicados en el estado de Oaxaca.

En el video se puede observar a un hombre a quien mantienen atado de las manos y con ropa cubriéndole el rostro, quien responde las preguntas de uno de los sicarios del Cártel de Oaxaca.

“Este mensaje va para todos los chapulines hijos de su puta madre de Tlacolula, ya estamos aquí y vamos a tumbar a todos los lacras y chapulines de esta región”, se escucha a uno de los encapuchados.

“David López alias El Molote, Enrique Hernández alias ‘El T, Tehuano’, Iván Francisco alias ‘La Hamburguesa’, Iván López de la funeraria y Carlos alias ‘El Gordo’”, son algunos de los nombres que mencionan.

“Ya te tenemos ubicado hijo de tu puta madre en la colonia Tres Piedras, igual a ti Juan Carlos, estás ubicado en la colonia Porfirio Díaz, los pinches putos judiciales a los que les pagas la cuota hijo de tu puta madre no te van a hacer el paro porque ya estás en la lista negra”, le amenazan.

Los sujetos cortan el video apuntando a la cabeza del hombre que aparece arrodillado. Hasta el momento se desconoce su identidad, sin embargo, los sujetos se identifican como miembros del Cártel de Oaxaca.