Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio es el nuevo nombre del hospital del ISSSTE en Mazatlán

Cambian nombre oficial a la Clínica del ISSSTE para honrar la memoria del doctor y plasmarla para las futuras generaciones

Fernanda Magallanes

26/11/2018 | 12:09 AM

MAZATLÁN._ En una emotiva ceremonia, las autoridades del ISSSTE en Mazatlán llevaron a cabo el cambio de nombre oficial a la clínica por “Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio” y honrar con esto su memoria y plasmarla para las futuras generaciones.

Germán Contreras García, delegado del ISSSTE en Sinaloa, mencionó que este cambio de nombre es la mejor manera de rendir tributo a un médico dedicado, responsable y que siempre veía por los demás, sin importar las condiciones en las que se encontrara.

“El destino me llevó a conocer al médico, al doctor y a alguien con muchas cualidades muy propias de un gran ser humano, eso nos llevó a que un día tomáramos la decisión con autorización del Director General del Sindicato y del ISSSTE, haciendo la propuesta de ponerle el nombre de Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio al hospital”, declaró

“Yo quisiera que estuviera aquí, no su nombre, no su placa, quisiera que siguiera estando aquí, a su gran padre, a una excelente madre, a unos hermosos hijos, unos hermosos hermanos, todos orgullosos, yo me siento orgullosos de haber tenido un gran amigo”, comentó.

Entre aplausos, los presentes se pusieron de pie ante las palabras, los familiares no pudieron contener las lágrimas al recordar aquel pasado mayo del 2017, cuando fue asesinado a las afueras del nosocomio y que después de un año, aún no hay respuesta de las investigaciones.

Su esposa, Claudia Lizeth Tiznado Flores, agradeció este homenaje e indicó que esto servirá como ejemplo para la profesión de cientos de futuros médicos a nivel nacional, quienes conocerán la historia del médico originario de Malpica, Concordia, como una persona que dedicó su vida a cuidar de la sociedad.

“Estoy muy complacida con Dios, interiormente ya sabrán, yo hubiese querido tenerlo aquí, estas son de las partes que Dios te da respuesta, estoy muy agradecida con todos los que participaron para que esto pudiera ser posible. Lo que mi esposo y yo compartimos, mi esposo está orgulloso de que esta clínica lleve su nombre, estoy segura de esto”, dijo.

“El hecho de que vengan jóvenes en su internado y servicio social y que pregunten ¿quién fue Miguel Ángel Camacho? Es un honor, yo me voy a encargar de que su historia se sepa, de que sepan que él sirvió hasta el día de su muerte, les va a dejar ese legado de entrega y ojalá quieran ser como él”, agregó Tiznado Flores.

A partir de su muerte, el ISSSTE planteó entre sus prioridades mejorar las condiciones de seguridad de sus médicos, pues según el Director General del ISSSTE a nivel nacional, Florentino Castro López, esto ya es una prioridad que debe quedar asentada.

“Este caso de nuestro doctor llevó al ISSSTE a la modificación del reglamento de riesgos del trabajo en el ISSSTE. El país tiene una enfermedad de trabajo y no había antecedentes de muerte violenta, se tuvo que tomar un acuerdo especial y a partir de este hecho lo reforzamos, hoy también se añade la desaparición forzada en el trabajo, sólo en el ISSSTE”, agregó.