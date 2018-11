Dragado en puerto de MazatlÃ¡n no es necesario, pero sÃ­ urge un muelle nuevo, dice Alcalde

Dragado en puerto de Mazatlán no es necesario, pero sí urge un muelle nuevo, dice Alcalde

El Presidente Municipal anuncia que se busca la construcción de una terminal portuario rumbo a El Caimanero

Fernanda Magallanes

Aunque el dragado del puerto no es necesario, sí urge un nuevo muelle comercial en Mazatlán, expresó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal respondió así al replanteamiento que propone la API de la modernización y ampliación de la infraestructura portuaria de Mazatlán, y a la cancelación de la licitación del dragado del canal de navegación, por tercera vez, en menos de un año.

Tan sólo el dragado requería una inversión de mil 300 millones de pesos.

“En lo personal, es a opinión personal, no veo que sea tan necesario como tan importante y necesario el hacer un puerto comercial nuevo, pero no ahí, ahí no va a funcionar y pues hasta que la API no les dé el recurso, no se puede hacer”, declaró.

Mencionó que buscarán la manera de tramitar ese recurso en la Ciudad de México para la construcción de un nuevo muelle comercial hacia la carretera de El Caimanero, Rosario, adelante del aeropuerto.

“Nosotros pedimos para los terrenos de un nuevo muelle y a lo mejor sí podemos todavía, haciendo trámites en la Ciudad de México, si no viene el recurso para acá, quizá podríamos redirigirlo para que se utilice en lo que estamos buscando para Mazatlán, son mil 200 millones de pesos”, comentó.

Este proyecto es a futuro, dijo el Alcalde, pues lo tiene pronosticado empezar para 2021, y que culmine en cinco años más.

No le da fobia trabajar con priistas o panistas

Ante los reclamos de traición de militantes de Morena al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por trabajar con priistas, el Presidente Municipal porteño dijo que no le da fobia trabajar con integrantes del tricolor.

En su administración dio cabida a dos funcionarios que han trabajado en administraciones del PRI y PAN, quienes actualmente están en Cultura.

“Hay panistas, hay priistas, hay petistas, perredistas, no tengo fobia por los partidos políticos, yo quiero a gente capaz, responsable que venga a trabajar".